Vasco, Fla/Flu e RNGD disputam concessão do Maracanã

Rio de Janeiro – A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado da Casa Civil publicou na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados na Concorrência Pública 02/2022 para o contrato de concessão de gestão, exploração, operação e manutenção do Complexo do Maracanã, que inclui o Estádio Mário Filho e o Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho).

Os três interessados – Consórcio Maracanã para Todos, constituído pelo clube Vasco da Gama e pela WTorre Entretenimento e Participações Ltda, Consórcio Fla/Flu, constituído pelos clubes Flamengo e Fluminense, e a empresa RNGD Consultoria de Negócios Ltda – foram declarados habilitados. O contrato será de 20 anos e o edital prevê que, até o fim da concessão, o vencedor faça investimentos de cerca de R$ 186 milhões.

A concorrência foi preparada com base no critério técnico e preço. O contrato será gerido pela Secretaria de Estado da Casa Civil, responsável pela fiscalização da execução dos serviços previstos. As fases seguintes da concorrência preveem a abertura das propostas técnicas e divulgação da pontuação, seguida da abertura dos envelopes com a proposta financeira. A classificação final deverá ser anunciada em meados de 2024.

De acordo com o edital, estão previstas para o Maracanã obras de recuperação dos sistemas de água, escadas rolantes, elevadores, ar condicionado e exaustão, modernização e adequação dos sistemas eletrônicos e revitalização do Museu do Futebol, entre outras intervenções. Já para o Maracanãzinho serão realizados reparos da cobertura do ginásio, novo sistema audiovisual e acústico, requalificação das áreas de hospitalidade, iluminação e acessibilidade.