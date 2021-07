Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 17:42 horas

Volta Redonda – Com objetivo de sanear as finanças da Viação Sul Fluminense, que opera o transporte coletivo de Volta Redonda e municípios vizinhos, foi criada uma Unidade Independente que levou a leilão um lote de linhas intermunicipais de sua responsabilidade. A proposta visa capitalizar a empresa, que passa por intervenção judicial.

Os itinerários intermunicipais foram arrematados em lance único pela Viação Elite. Também fizeram ofertas as empresas Pedro Antônio e Linave Transporte. O novo projeto prevê a revitalização da frota e o aperfeiçoamento dos serviços prestados aos passageiros.

Segundo o empresário Paulo Afonso, a operação da nova unidade, quando for homologada e entrar em operação, deverá contar com 80 funcionários diretos. “Vamos investir na melhoria da frota para atender com mais conforto à população da região”, disse.

Paulo Afonso explicou ainda que o início dos trabalhos depende da homologação do leilão por parte da Justiça e da anuência do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ), responsável pelo sistema de transporte intermunicipal. “Não podemos precisar quando começaremos a operar as linhas, no entanto, acredito que não deve demorar muito a liberação por parte da Justiça e do Detro”, prevê o empresário.

A criação da Unidade Independente dá continuidade à reestruturação da Viação Sul Fluminense, que vem se recuperando de uma crise financeira que se agravou na pandemia devido à diminuição da demanda de passageiros.

Veja quais linhas serão operadas pela nova unidade:

– Barra Mansa X Volta Redonda, via Vila

– Centro de Barra Mansa X Aterrado, via margem esquerda do Paraíba (Beira-Rio).

– Câmara de Barra Mansa X Jardim Amália, via Beira Rio.

– Santa Clara X Jardim Amália

– Barra Mansa X Amparo, via Volta Redonda

– Barra Mansa X Santa Isabel (Valença), via Volta Redonda.