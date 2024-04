[VÍDEO] Empresa de internet registra ocorrência na 90ª DP, em Barra Mansa

Barra Mansa – Conforme o DIÁRIO DO VALE reportou na manhã desta quarta-feira (10), um veículo de uma empresa de internet foi incendiado por criminosos no bairro Vila Ursulino. À tarde, a Super Nova Telecom confirmou que o veículo pertencia à empresa e explicou que dois colaboradores estavam no local para atender um cliente quando foram abordados por duas pessoas encapuzadas.

“Nossa equipe foi até o final do bairro Vila Ursulino para fazer a instalação do nosso serviço na casa de um morador. Lá, foram rendidos por outros dois encapuzados, portando armas e pedaços de pau, que deram ordens para que os colaboradores entrassem no carro e se encaminhassem para uma rua deserta. Diante da situação, nossos colaboradores conseguiram fugir pulando muros das casas próximas, até encontrar um local seguro para se abrigar”, disse um representante da Super Nova.

Ainda segundo a empresa, os encapuzados teriam levado o veículo até o local onde ocorreu o incêndio. “Eles deixaram o carro em um cruzamento e atearam fogo. Além disso, os celulares e documentos dos nossos colaboradores foram levados por eles”, relatou.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.