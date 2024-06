Vitória sobre o CSA nesta segunda-feira (3) garante Voltaço no G4 da Série C

Volta Redonda – O Voltaço vive um bom momento neste início de disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe, comandada pelo técnico Rogério Corrêa, vêm de duas partidas fora de casa, onde somou quatro pontos, um empate com o Londrina e uma boa vitória diante do São José, que ajudaram o time a se solidificar entre os oito primeiros colocados na tabela de classificação.

Uma vitória nesta segunda-feira (3), sobre o CSA-AL, no Raulino de Oliveira, em partida valida pela 7ª rodada (que começará às 19h), além de colocar o time entre os quatro primeiros colocados da tabela, pode fazer com que o mesmo passe a brigar diretamente pela liderança da competição.

Atualmente o Esquadrão de Aço ocupa a 5ª colocação na tabela do campeonato nacional, com 13 pontos, em seis jogos (quatro vitórias, um empate e uma derrota). Este é um dos melhores inícios de temporada do clube desde que voltou a disputar a Série C em 2017.

Adversário conhecido

O time alagoano é um velho conhecido dos torcedores. Em 2016 os clubes decidiram a Série D do Brasileirão, na qual o time da Cidade do Aço, foi campeão nacional após empatar o primeiro jogo em 0 x 0, em Maceió–AL e aplicar uma inesquecível goleada por 4 x 0, no Raulino de Oliveira.

No histórico do confronto foram realizados seis jogos, com uma vitória do Voltaço, duas do time alagoano e três empates. Esta desvantagem no confronto é um combustível a mais para o Esquadrão de Aço conquistar um bom resultado diante do seu torcedor.

Força máxima

Para este jogo Rogério Corrêa contará com quase todos os jogadores que integram o elenco. O único desfalque é o atacante Cristiano, que está em fase final de recuperação de lesão.

Em entrevista concedida as redes sociais do clube no final de semana, o treinador valorizou o trabalho do staff do clube na recuperação dos jogadores após a intensa maratona de jogos longe de casa e afirmou estar confiante na conquista de um bom resultado no jogo de hoje.

“Estamos vindo de uma vitória fora de casa, o ambiente está agradável, queremos sempre mais e agora diante do nosso torcedor vamos tentar fazer um grande jogo e somar mais três pontos. Sabemos das dificuldades do cansaço que tivemos por conta das viagens, mas temos uma parte científica muito boa para recuperar os atletas que são jovens, dedicados e conseguiram se recupera para irmos em busca dos três pontos e continuar subindo na tabela de classificação”, disse o treinador.

Ingressos

Os ingressos para a partida custam R$ 20 e podem ser adquiridos até as 14h, nas – Loterias Meia-meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Av. Amaral Peixoto) e Empório Brasil (Retiro). Entre 16h e o intervalo do jogo podem ser comprados nas bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira.

– Setor Azul (Volta redonda)

– Setor Laranja (CSA)

As gratuidades serão distribuídas a partir de 16h, no Setor Azul do Estádio da Cidadania.

Transmissão

Canal Zapping Sports