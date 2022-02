Volta Redonda: 10ª edição do Espaço ‘Família Animal’ contabiliza 12 adoções

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 19:02 horas

Volta Redonda – A 10ª edição do Espaço ‘Família Animal’, realizada pela primeira vez no shopping Park Sul, no último sábado, contabilizou 12 adoções. O evento é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta.

Ao todo, oito cães e quatro gatos ganharam novos lares. A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, citou a importância da guarda responsável.

– Doze adoções. Novas histórias de amor que começaram em nosso evento. Faça chuva ou faça sol, nunca desistimos de tentar dar uma chance para um animal ser feliz – destacou a coordenadora.

Cerca de 30 animais estavam disponíveis para adoção, incluindo os cães abandonados na Rodovia do Contorno, resgatados pela equipe da coordenadoria em parceria com a SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda). Entretanto, nenhum deles foi adotado. Ana Andrade citou que estes animais continuam em busca de uma família.

– Infelizmente, os três cães que levamos para a feira de adoção não ganharam um lar. Os animais seguem disponíveis para guarda responsável. Os cães adultos sofrem grande preconceito, mas se a pessoa está pensando em ter um novo amigo e levá-lo para casa, talvez seja uma boa ideia considerar adotar um adulto. Os pets mais velhos têm suas vantagens e certamente vão conquistar o adotante e sua família – comentou a coordenadora.

Os animais da feira de adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Os animais adultos foram disponibilizados para adoção já castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.