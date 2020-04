Volta Redonda tem mais casos porque faz mais testes para Covid-19

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 15:54 horas

Volta Redonda fez pelo menos quatro vezes mais testes do que a média dos demais municípios do Estado. Enquanto na maioria das demais cidades os testes, por orientação do Ministério da Saúde, são feitos apenas em casos graves na rede pública, Volta Redonda conta com uma rede privada grande e que está testando não apenas os pacientes graves, mas também os pacientes leves e em alguns casos até assintomáticos.

É o caso do Hospital da Unimed em Volta Redonda, que tem um laboratório próprio para testes. Embora atenda a toda a região, Volta Redonda é a cidade que mais tem clientes. O município teve, desde o início da pandemia até esta segunda-feira, 122 casos de Covid-19 confirmados.

O presidente da Unimed, Luiz Paulo Tostes, disse em entrevista nesta segunda-feira, dia 13, ao DIÁRIO DO VALE, que o número de testes aplicados na região é cerca de quatro vezes maior do que a do estado. Volta Redonda foi a cidade que mais teve testes feitos em pacientes leves ou assintomáticos pelo Hospital da Unimed, fora os exames feitos pela rede pública e por outros hospitais privados.

Estes número influenciam diretamente o número de casos confirmados. Quanto mais testes, mais casos são registrados. Só a Unimed (fora a rede pública e a rede privada) fez um total de 557 testes entre 20 de março e o último sábado, dia 11 de abril. Destes, 91 deram positivo, 392 negativos e 69 estavam em andamento.

Para se ter uma ideia do que este número representa, no mesmo dia o Brasil somava uma média de 296 testes para Covid-19 para um milhão de habitantes. Ou seja, o Hospital da Unimed, sozinho, fez na região o número de testes que a média do Brasil faz para 1,4 milhão de habitantes. E a cidade onde mais testes ocorreram no hospital foi Volta Redonda. Números que sobem ainda mais se forem somados os testes feitos pelas demais unidades da rede pública e privada de saúde.