Voltaço garante classificação antecipada para a próxima fase da Série C

Volta Redonda – O Voltaço está na próxima fase da Série C. O time garantiu a classificação antecipada com a vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, na noite deste domingo (20), no Estádio da Cidadania. Os gols foram no segundo tempo: o primeiro, de Caio Vítor, aos 11 e o segundo, de Ítalo Carvalho, aos 22. O próximo compromisso é contra o Aparecidense, fora de casa, pela última rodada

.O Tricolor de Aço termina a rodada na terceira posição da tabela, independente das partidas que completam a rodada nesta segunda, entre São Bernardo e Ypiranga, e América-RN e Aparecidense. Nenhum desses clubes pode alcançar a pontuação do Voltaço.

A última rodada vai definir em que posição o time de Volta Redonda passa para a próxima fase, quando dois grupos de quatro equipes jogam entre si em jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada grupo se garantem na Série B no ano que vem e os primeiros colocados jogam em ida e volta para definirem o campeão da Série C.

Caso duas equipes empatem em pontos, os critérios de desempate são, pela ordem: quantidade de vitórias, saldo de gol, número de gols feitos, confronto direto, quantidade de cartões vermelhos, quantidade de cartões amarelos e sorteio.

A final vai ser decidida em duas partidas, de ida e volta. Caso haja empate em resultados e saldo de gols, a decisão será em cobranças da marca do pênalti.

O jogo

O Voltaço teve mais volume de jogo e pressionou pelo gol praticamente o jogo inteiro. O Figueirense só ameaçou no fim do jogo, quando chegou a marcar duas vezes, mas nas duas ocasiões os gols foram anulados por impedimento.