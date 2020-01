Voltaço se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Bangu

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 18:32 horas

Elenco treinou em período integral nesta segunda-feira, dia 27

Volta Redonda – O elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 27, iniciando a preparação para enfrentar o Bangu, quarta-feira, dia 29, às 16h, no estádio de Moça Bonita, em partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara.

O dia começou com exames de rotina e, em seguida, com um treinamento de força na academia. Já no período da tarde, os atletas que não jogaram no sábado ou entraram no decorrer da partida seguiram para o CT Oscar Cardoso, onde realizaram treinamentos técnicos. A preparação para o confronto se encerra na manhã desta terça-feira, quando o técnico Luizinho Vieira irá comandar um treinamento tático no CT.

Apesar da derrota para o Flamengo, o Esquadrão de Aço segue vivo na briga pela semifinal. Inclusive, uma vitória poderá recolocar o Voltaço não apenas no G2, mas na liderança do grupo.

– Fizemos uma grande partida diante do Flamengo, tivemos bons momentos, brigamos até o final, porém, cometemos alguns erros e sabemos que contra time grande isso acaba sendo fatal. Agora é trabalhar forte para corrigirmos o que erramos e seguirmos evoluindo, porque temos uma importante e complicada partida pela frente contra o Bangu. Precisamos entrar em campo focados em jogar o nosso jogo, buscando o controle da partida e criando chances para marcar e sair de campo com os três pontos, que podem nos recolocar na zona de classificação para a semifinal – destacou o zagueiro Daniel Felipe.

Com seis pontos ganhos, o Voltaço ocupa a terceira colocação do grupo B, três pontos atrás de Fluminense e Madureira, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Vasco ocupa a quarta colocação da chave, com quatro pontos, seguido por Resende, que soma dois, e Macaé, que tem um ponto.