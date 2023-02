Voltaço vai sendo derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa-RJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 15:35 horas

Rio – O Volta Redonda vai sendo derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa-RJ na tarde desta segunda-feira (06), no estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A bola rolou às 15h30 e a partida pode ser acompanhada pela BandTV e BandSports.

O Esquadrão de Aço abriu o placar aos 14 minutos, em bela jogada de Lelê e cruzamento de Luizinho para Berguinho, que subiu de cabeça para abrir o placar.

O time da casa reagiu aos 16 minutos, em chute de fora da área de Emerson Carioca e falha do goleiro Jefferson, que espalmou para dentro do gol. O gol aconteceu por volta dos 45 minutos do primeiro tempo e também foi marcado pelo Emerson Carioca.