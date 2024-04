VR: Campos do Jordão é anunciada oficialmente como destino da Viagem da Melhor Idade 2024

Volta Redonda – O baile Viva a Melhor Idade de Volta Redonda, na tarde desta sexta-feira (26), foi animado pelo grupo The Fevers e marcou o anúncio oficial da cidade paulista de Campos do Jordão como o destino dos idosos que participam dos programas para Terceira Idade das secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas) neste ano.

Milhares de idosos que compareceram ao evento, realizado na Associação Atlética Comercial, no bairro Colina, a alegria tomou conta do local assim que foi confirmado o destino da viagem e o folder com toda a programação foi distribuído. A animação explodiu ainda mais com o show do grupo The Fevers, banda de rock e pop que fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70.

O deputado estadual Munir Neto cumprimentou os idosos e parabenizou pela participação ativa nos programas Viva a Melhor Idade, da Smel, e Grupos de Convivência, da Smas, que garantem a passagem para a viagem.

“Vocês são exemplos para toda população de Volta Redonda, fazendo exercícios e socializando, garantindo melhor qualidade de vida e dão lição a muita gente que nem chegou à terceira idade. Fui secretário de Assistência Social por 15 anos em Volta Redonda e hoje, como deputado, presido a Comissão da Criança do Adolescente e da Pessoa Idosa na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Assim, levo para todo estado o exemplo do nosso município, que é referência em programas para Melhor Idade graças a participação de todos vocês”, falou Munir.

As secretárias de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, também desejaram boa viagem à terceira idade. “Aproveitem o passeio, o lugar é muito bonito, vocês vão adorar”, garantiu Rose. Ainda estavam no evento os secretários de Cultura, Anderson de Souza, e de Ordem Pública (Smop), coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que coordena a Patrulha do Idoso da Guarda Municipal (GMVR); o gerente Comercial do Hotel Estoril, Eduard Mazzei; e Patrícia Leal, da empresa GG Turismo.

O grupo The Fevers tocou sucessos como “Agora eu sei”, “Vem me Ajudar”, “Guerra dos Sexos” e “Mar de Rosas”, dentro de um setlist que incluiu vinte músicas.

E entre um hit e outro, Domingos Balbino Bento, que participa do programa Viva a Melhor Idade da Smel, na Vila Mury, desde 2004, contou que foi a todas as viagens. “Estou ansioso para conhecer Campos do Jordão. Dizem que é muito bonito”, falou.

Solange Desiclesio, que faz parte do programa da Smel no bairro 249, também é uma veterana da Viagem da Melhor Idade. “Viajo desde a primeira vez, e a minha cidade preferida até hoje é Poços de Caldas. Acho que Campos do Jordão pode ganhar minha preferência”, disse.

Programação

Os idosos serão divididos em 44 grupos, e a primeira turma viaja já na próxima terça-feira, dia 30 de abril. A programação para os dois dias inclui passeio por Capivari, centro turístico de Campos do Jordão, onde estão várias lojas, cafeterias e chocolaterias, e também pelo Parque Capivari, um espaço amplo e moderno recentemente revitalizado, que conta com um carrossel bem romântico, uma roda-gigante e lago.

Além de conhecer Campos do Jordão – o mais alto município brasileiro, considerado estância climática e chamado de “Suíça Brasileira” por conta de sua arquitetura –, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde ficará hospedada.

Os idosos serão recebidos com almoço, e no primeiro dia ainda haverá bingo seguido de chá da tarde, jantar e baile com música ao vivo. No segundo dia do passeio estão incluídos café da manhã e almoço.