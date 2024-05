VR: Espaço ‘Vírgula, Hub de Inovação’ conclui ciclo de capacitação de oito startups

Foto: Divulgação-Secom/PMVR

Volta Redonda – O espaço “Vírgula, Hub de Inovação” de Volta Redonda, no Shopping Park Sul, concluiu nessa segunda-feira, dia 29, o ciclo de capacitação de oito startups. A formação, realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e o Sebrae-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro), teve duração de seis meses.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que o objetivo da capacitação é contribuir para a ampliação e ganho de mercado dessas empresas, promovendo assim o desenvolvimento econômico da região Sul Fluminense a partir de práticas voltadas à constante inovação, seja na conexão entre as startups ou na captação de novos investidores.

“O Vírgula fornece ferramentas fundamentais para o empreendedor em sua jornada rumo à expansão de seus negócios. ‘Eu tenho uma boa ideia e você tem o recurso para investir na minha boa ideia’; esse é o papel do Virgula: fazer essa conexão. Brevemente vamos lançar o segundo edital com recursos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Nós buscamos recurso para poder lançar o edital, e assim trazer as startups”, disse.

A analista do Sebrae, Julia Almeida Correia, falou sobre como a instituição contribui para o desenvolvimento das startups.

“Atuamos com startups que estão nascendo e também com as que já possuem seus produtos testados e estão em fase de operação e tração, o que é ponto fundamental para o crescimento e aumento de faturamento. Essas empresas utilizam técnicas de gestão pra ganho de mercado, que são na verdade os nossos programas de pré-aceleração e aceleração”, explicou.

O evento contou ainda com a presença de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial Industrial Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), além de investidores e outros convidados.

Aprendizado

Dentre as startups que concluíram o ciclo de capacitação do “Vírgula, Hub de Inovação” de Volta Redonda está a Virtua Fisio – Fisioterapia Online, da fisioterapeuta Maíra de Castro Hernandes. “Meu negócio já está em fase operacional, e agora quero expandir. Com essa capacitação aqui no Vírgula, foi possível aprender cada passo de gestão de marketing, de vendas e alavancamento de negócios”, ressaltou.

Encerrando o evento, o líder em Inovação e Crescimento Estratégico da investidora Fusion Ventures, Marcelo Ambrósio, ministrou uma palestra abordando temas referentes aos desafios encontrados pelo empreendedor ao longo das diversas fases de sua jornada. “O maior ativo de uma startup não é o seu produto, mas a cota que ele possui da empresa. Valorizem qualquer investidor e sua cota. Outra dica importante é a parceria com as associações”, afirmou.