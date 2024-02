VR: Novos alunos são recebidos com festa no UGB-FERP

Volta Redonda – O UGB-FERP preparou uma festa na noite desta segunda-feira (19), para receber os novos alunos no campus Volta Redonda. No hall do Acesso A, foi montada uma estrutura onde os calouros se divertiram ao som de um DJ, tiraram foto 360 graus e interagiram com membros das atléticas dos cursos. Diretores, coordenadores e professores também participaram da recepção aos acadêmicos.

Gabriela Mendonça Ribeiro, de 18 anos, aprovou a recepção e falou da expectativa de iniciar o curso de Psicologia. “Estou com uma expectativa muito boa pelo curso. Espero encontrar muitas possibilidades participar de aulas práticas. Que a gente possa ter uma turma com bastante interação, com aulas dinâmicas e interativas”, disse a ingressante.

Quem também ficou animado no primeiro dia foi Vitor Silva Lourenço, de 17 anos, aluno do curso de Sistemas de Informação. “Já fiz curso de eletrônica e estava buscando uma graduação na área de tecnologia. É um meio que está valendo a pena, porque abre muitas portas. O Brasil está precisando de profissionais dessa área e estou muito animado para começar logo o curso”, ressaltou o jovem.

Pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara deu boas-vindas aos calouros e os agradeceu pela escolha do UGB-FERP para iniciar a graduação.

“Muito feliz em receber os novos alunos, um público cada vez mais jovem. Quero agradecer ao Setor de Marketing pela organização do evento e a todas as atléticas pela participação. Agradecer também aos alunos por terem escolhido o UGB. Sejam muito bem-vindos!”, afirmou Elisa, que ainda destacou aos acadêmicos os diferenciais da instituição, a qualificação do corpo docente e a ótima estrutura que eles terão à disposição durante todo o curso.