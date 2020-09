Bairros Cerâmica União e bairro de Fátima estão cinco dias sem abastecimento de água

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 16:38 horas

Barra do Piraí- Já fazem cinco dias que os moradores dos bairros Cerâmica União e bairro de Fátima estão sem receberem nenhuma gota de água do Saae-VR (Serviço Autônomos de Água e Esgoto).

Lembrando que apesar de pertencerem ao município de Barra do Piraí, o abastecimento de água aos dois bairros é feito pelo Saae de Volta Redonda.

Segundo o estudante de engenharia, Marcus Vinícius Botelho, que é morador do bairro Cerâmica União, desde sexta feira, 18, que não chega água em sua casa.

– Passamos o fim de semana, segunda e terça-feira sem uma gota de água. O abastecimento nesta região já é difícil, pois só consegue chegar água por volta da meia noite, onde ficamos o dia inteiro com a água da caixa abastecida neste período. No meu caso, ainda posso me considerar um felizardo, pois nestes dias estou fazendo a minha higiene pessoal na casa da minha namorada, no bairro Dom Bosco – declarou o morador.

Esclarecimento

Em nota a Gerência Técnica do Saae informou que nesse domingo foi realizada uma manutenção em uma adutora da autarquia que causou uma paralisação no abastecimento. Mas hoje já está normalizado.

Segundo o Saae, essa localidade tem problemas no abastecimento há alguns anos.

O Saae também informou que está construindo 3,6 Km de rede adutora para solucionar o problema.