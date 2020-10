Cedae amplia sistema de água em Piraí

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 09:40 horas

Fachada do edifício-sede da CedaePiraí – A Cedae conclui nesta sexta-feira (23) obras de ampliação do abastecimento de Piraí. Os serviços iniciados na segunda-feira (19), resultaram na colocação de 804 metros de tubos de 60 milímetros (mm) de diâmetro nas ruas Albertina, Renato Breves e do Campinho, no bairro Sossego II.

Além da nova rede de distribuição, foram realizadas 95 novas ligações de água, beneficiando diretamente os cerca de 400 moradores da localidade.