Correios lança conteúdos com dicas para quem compra em sites do exterior

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 11:40 horas

Rio de Janeiro- Com a proximidade do final de ano e ações comerciais como no caso de Single’s Day, Black Friday e Natal, e diante do acelerado aumento do comércio eletrônico internacional, impulsionado pelas recentes mudanças no padrão de consumo pós-pandemia, os Correios lançaram, a partir desta quinta-feira (5), novos conteúdos que visam auxiliar aqueles que realizam compras em sites e marketplaces do exterior.

Um conjunto de vídeos, e-books e posts estarão disponíveis nas redes sociais da empresa, com informações e dicas que irão otimizar a chegada dos produtos comprados em sites internacionais e ainda esclarecer passos importantes sobre rastreamento, pagamento de impostos e o registro do CPF na encomenda importada.

Além disso, uma grande aposta da empresa para melhorar a experiência dos brasileiros em compras online é o serviço Correios Packet.

Lançado ano passado, a modalidade de envio conta com a integração tecnológica entre a Receita Federal do Brasil e os vendedores internacionais. Desta forma, é possível reduzir o tempo de entrega da encomenda internacional pela metade. Por meio do serviço, brasileiros estão conseguindo receber os produtos com uma média de 6 dias úteis após a nacionalização da encomenda. A expectativa de crescimento é de 40% no número de objetos postais enviados ao país, este ano.

Para saber mais, acesse o novo e-book sobre importação disponibilizado pelos Correios emhttps://www.correios.com.br/enviar-e-receber/importacao.