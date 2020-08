DER-RJ reforça sinalização nas rodovias estaduais

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 10:13 horas

Rio de Janeiro – As rodovias estaduais do Rio, sob responsabilidade do DER-RJ, ganharam, em julho, reforço na sinalização horizontal e vertical, com a finalidade de garantir mais segurança a motoristas e pedestres. As ações de revitalização foram afixadas e pintadas em diversos trechos. As RJs contempladas em julho foram: 160, 224 e 238.

O DER-RJ executou serviços de sinalização na rodovia RJ-160, no trecho do município de Cordeiro, na Região Serrana, de 20 a 27 de julho, em uma extensão de cerca de três quilômetros. Já na RJ-224, no trecho em São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense, o serviço de sinalização horizontal foi executado entre os dia 1º e 3 de julho, totalizando três quilômetros de extensão. E, na RJ-238, na ponte sobre o Rio Macaé, foram realizados, no dia 30 de julho, em uma extensão de 25 metros, serviços de sinalização vertical e horizontal em mais 150 metros na rodovia.

O departamento instalou também nessas estradas placas de regulamentação e de advertência para alertar sobre: travessias de pedestres; limites de velocidade; indicações de quebra-molas (antes das ondulações); entre outras. E fez ainda a sinalização horizontal do eixo central das três RJs, a fim de melhorar a segurança viária dos usuários.

O presidente do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade, reforça que as sinalizações são fundamentais para a segurança de todos e podem salvar muitas vidas. “As placas são uma importante ferramenta de comunicação com os motoristas e fazem parte de um conjunto de ações para promover a segurança. Por isso mesmo, quando elas são depredadas, por exemplo, o prejuízo é de todos”, destaca.

Até o final do ano, outras rodovias vão receber a revitalização, de acordo com o cronograma de trabalho da Diretoria de Operação e Monitoramento e Controle de Trânsito do departamento.