Durante o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, serviços essenciais em Itatiaia funcionarão normalmente

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 12:06 horas

Itatiaia- Na próxima segunda-feira (12), feriado nacional que comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, porém os serviços essenciais à população funcionam normalmente.

De acordo com a prefeitura, a população poderá contar com o atendimento 24 horas durante o feriado no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, situado no bairro Jardim Itatiaia, e no Posto de Saúde de Penedo.

As restantes unidades de saúde do município não funcionarão nesse período e voltarão a atender os pacientes normalmente logo na terça-feira (13).

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o trabalho de recolhimento de lixo seguirá a escala de serviço normalmente. Ao morador é aconselhável depositar o lixo apenas nos dias de coleta.

A Secretaria de Ordem Pública também vai permanecer com os serviços à população. Além da segurança do patrimônio público, a Guarda Municipal fará a controle do trânsito em toda cidade, incluindo Penedo, Maromba e Maringá.

Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso para qualquer emergência e poderão ser acionados pelo telefone da Guarda Municipal – 153 ou (24) 3352-6752. É importante destacar que esses contatos devem ser utilizados apenas em casos de emergências. Trotes e informações falsas podem prejudicar o trabalho.