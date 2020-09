Estado paga salários de servidores do RJ na próxima terça-feira

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 10:55 horas

Rio de Janeiro – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, emitiu nota informando que vai quitar nesta terça-feira (15) – décimo dia útil do mês, conforme prevê o calendário oficial – os salários de agosto para 468.809 servidores ativos, inativos e pensionistas.

O valor líquido da folha de agosto é de R$ 1,82 bilhão. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.