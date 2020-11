Mais 23 unidades de habilitação do Detran serão reabertas sábado

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 08:40 horas

Rio- O Detran-RJ montou mais uma força-tarefa de atendimento e reabriu, no último sábado (7), 17 unidades oferecendo 5 mil vagas para os serviços de habilitação. Para o próximo sábado (14), outras 23 unidades serão abertas e 8 mil vagas oferecidas para habilitação.

– Até o fim do mês, queremos reabrir todas unidades que ainda estavam fechadas desde o início da pandemia. Também vamos continuar com os mutirões, enquanto houver a demanda represada dos meses sem serviços por causa da pandemia – afirmou o presidente do Detran Adolfo Konder.

De acordo com o presidente do órgão, a ação do sábado passado marcou a última etapa de retomada do Detran, que reabrirá todas as unidades de habilitação no estado do Rio até o fim deste mês. No total, serão reabertos os 98 postos de atendimento deste serviço. A cada semana de novembro, sempre cumprindo os protocolos de saúde da pandemia, outros postos serão reabertos.

O presidente do Detran-RJ ressaltou que com a reabertura no sábado (7), voltaram a funcionar com todos os serviços as seguintes unidades: na capital, Aerotown (Barra da Tijuca), Américas Shopping (Recreio dos Bandeirantes), West Shopping (Campo Grande), Shopping Penha e Gávea; e no restante do estado, nos municípios de Angra dos Reis, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Itaboraí, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Três Rios, Macaé e Volta Redonda.

Já no próximo sábado (14), na capital e Região Metropolitana serão reabertos os postos de Cantagalo, Centro, Guadalupe (Shopping Guadalupe), Ilha do Governador, Irajá (Shopping via Brasil), Magé, Mesquita, Paracambi, Rio Bonito, São Gonçalo (Neves) e Sulacap Shopping. E no interior serão os postos de Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Resende, Teresópolis e Vassouras.

Entre os serviços disponíveis estão renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada. Durante a semana, as unidades funcionam das 8h às 17h. Nos sábados, dia dos mutirões, os trabalhos abrem às 10h e encerram às 17h.

O mutirão do último sábado foi o quarto em apenas um mês de força-tarefa. O objetivo é zerar a demanda represada durante os meses de fechamento dos postos na pandemia. O esforço permitiu que mais de 11 mil pessoas fossem atendidas em vagas extras somente aos sábados.

– Nosso objetivo é servir bem à população e ampliaremos os mutirões se, no fim de novembro, identificarmos que a demanda acumulada na pandemia permanece – frisou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Os serviços do Detran ainda precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias úteis, para evitar aglomeração nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. O agendamento para o mutirão abre sempre às quintas-feiras. É importante não levar acompanhante para os postos, a não ser que seja extremamente necessário para o usuário do serviço.