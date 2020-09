Poluição por plástico pode aumentar mais de seis vezes até 2030

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 09:16 horas

Arizona- Um novo estudo mostra que, apesar dos compromissos globais para lidar com a poluição por governos em todo o mundo cumpram seus ambiciosos compromissos para reduzir a poluição por plástico, as emissões anuais de plástico podem aumentar mais de seis vezes até 2030.

O estudo, “Predicted Growth in Plastic Waste Exceeds Efforts to Mitigate Plastic Pollution”, publicado na edição de 18 de setembro da revista Science, avaliou o nível de esforço necessário para atingir uma redução global desejada na poluição por plástico.

Esta é a primeira análise global da magnitude do problema da poluição do plástico ou uma análise do impacto relativo das intervenções, como banir sacos plásticos e canudos, disse Leah Gerber, professora de ciências da conservação na Escola de Ciências da Vida da Universidade do Estado do Arizona e co-investigadora do estudo.

Estima-se que oito milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos, lagos e rios do mundo anualmente.

O novo estudo, baseado em modelos matemáticos, estima que até 2030, os resíduos plásticos anuais de 173 países podem aumentar para 53 toneladas métricas.

O estudo modelou cenários futuros para atingir uma meta de redução global de menos de 8 toneladas métricas até 2030 usando estratégias de mitigação existentes: redução de resíduos de plástico, que inclui proibições de plástico; melhorar a gestão de resíduos; e limpeza ambiental.

Para atingir essa meta, o estudo constatou que seria necessária uma redução de 25% a 40% nos resíduos plásticos; a gestão de resíduos de plástico teria que aumentar de 6% para 60% nas economias de baixa renda; e uma limpeza de 40% das emissões anuais de plástico seria necessária.

Os resultados do estudo enfatizam que, a menos que o crescimento da produção e do uso do plástico seja interrompido (um cenário improvável), uma transformação fundamental da economia do plástico é essencial; isto é, onde os produtos plásticos em fim de vida são avaliados em vez de descartados como resíduos.

Os autores do estudo sugerem que, para atingir uma redução substancial nas emissões globais de plástico, é necessária uma mudança significativa nas políticas. Essas mudanças incluem a redução ou eliminação de plásticos desnecessários; estabelecer limites globais para a produção de novos plásticos; criar padrões globais que garantam que os plásticos sejam recuperáveis e recicláveis; e desenvolvimento e dimensionamento de tecnologias de processamento e reciclagem de plástico.

