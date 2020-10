Prefeitura mantém programação diária de serviços de manutenção

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 09:22 horas

Mais de 20 bairros já foram atendidos nesta semana

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda não para e continua com a sua programação diária para garantir a manutenção dos bairros da cidade.

Nesta segunda, terça e quarta-feira, nos dias 28, 29 e 30, mais de 20 bairros do município receberam os serviços de recuperação asfáltica, retirada de entulho, capina e roçada, limpeza de córrego e varrição.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura (SMI) trabalham diariamente, incluindo os finais de semana e feriados, para atender as demandas da população.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, a recuperação asfáltica é uma das principais demandas da população e é fundamental para facilitar a mobilidade urbana. “Temos equipes dedicadas exclusivamente para este serviço todos os dias”, informou.

De acordo com o secretário, a operação tapa-buracos já beneficiou os bairros Belmonte, Monte Castelo, Vila Santa Cecília, Conforto, Aterrado, Padre Josimo e Vila Rica/Tiradentes, além da Beira Rio, até a divisa com Barra Mansa.

Já as equipes de retirada de entulho, que atuam com caminhões basculantes e retroescavadeiras, estiveram no Água Limpa, Belmonte, Vila Brasília, Retiro, Belo Horizonte, Fazendinha e Três Poços. E o secretário da pasta lembrou que esse trabalho pode ser minimizado com o apoio da população.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura ainda realizou os serviços de capina, roçada, caiação e varrição no Aterrado; Vila Rica/Tiradentes, que ainda recebeu limpeza no córrego que corta o bairro; Sessenta; Siderópolis; Voldac; Retiro; Vila Santa Cecília; Coqueiros; Vila Brasília; Mariana Torres; complexo Santo Agostinho; Retiro; Eldorado; e Bom Jesus.

O secretário ressaltou que neste período de pandemia da Covid-19, os funcionários são orientados a atuar com máscaras e seguindo as orientações de higiene, com uso do álcool em gel, além de manter o distanciamento indicado.

Segundo Vinícius, no final do último mês de julho a prefeitura lançou a campanha ‘Entulho Zero’ para coibir o descarte irregular de resíduos de construção civil, móveis e até lixo em espaços públicos do município.

“A ideia é conscientizar o cidadão a utilizar o serviço municipal de fornecimento de caçamba, a preço quase quatro vezes mais baixo que o cobrado pelas empresas privadas que também ofertam o serviço. O cadastro para solicitar deve ser feito pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br”, disse o secretário.