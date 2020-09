Produção estadual de cachaça recebe incentivos da Secretaria de Agricultura

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 12:03 horas

Rio- Hoje, dia 13 de setembro, é comemorado o Dia da Cachaça, um produto com um sabor agradável e apreciada tanto no Brasil como no exterior. E graças ao reconhecimento por sua qualidade elevada e pelas inúmeras premiações nacionais e internacionais, a cachaça produzida no estado do Rio está no topo dos melhores destilados do mundo.

De acordo com o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, o sucesso do setor tem ligação direta com as atividades de fomento realizadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, que vem disponibilizando recursos do Agrofundo, linha de crédito a juros baixos da secretaria. Através do programa Prosperar, mais de R$ 1 milhão foi destinado a agroindústrias produtoras de cachaças e outros derivados de cana-de-açúcar.

Outro destaque é o trabalho de assistência técnica da Emater-Rio, empresa vinculada à secretaria, que leva tecnologia e conhecimento para os produtores rurais do Estado.

Quarto maior estado da federação em número de produtores, com mais de 60 alambiques espalhados, o setor, além dos recursos, recebe apoio técnico e incentivo à comercialização permanentes.

– As cachaças produzidas no nosso Estado têm uma qualidade impressionante e os produtores podem contar com nosso apoio permanente. Estamos nos consolidando como território da cachaça de qualidade e recebendo investimentos das indústrias, premiações internacionais e resultados positivos em exportação. – disse o secretário de Agricultura.

Tecnologia no campo

O médico veterinário da Emater-Rio, Eulógio Caldas, trabalha há 15 anos no programa Prosperar, levando tecnologia de produção para as agroindústrias.

No segmento de cachaças, Eulógio explicou que o trabalho mais importante foi garantir a modernização da produção, melhorando a qualidade da cachaça do estado do Rio de Janeiro e agregando valor a produção, o que está gerando mais empregos na zona rural e mantendo o homem no campo.

– Na Emater-Rio a gente usa o financiamento como uma ferramenta, pois o nosso objetivo é levar a tecnologia ao campo, levar conhecimento para o produtor rural. No caso das agroindústrias de cachaça dois fatos foram fundamentais. Primeiro, nós ajudamos a mudar o processo de produção, aperfeiçoando e levando mais tecnologia e qualidade para o produto. Também trabalhamos com a diversificação. Hoje, das 64 agroindústrias que nós acompanhamos, pelo menos 25 fabricam cachaça, açúcar mascavo, melado e rapadura. Valorizando a agroindústria, fixando o homem no campo e gerando mais empregos diretos e indiretos – disse.

A cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, obtida pela destilação da cana.

O município de Paraty se destaca por concentrar o maior número de produtores de cachaça no estado. A cidade foi a primeira localidade a alcançar o reconhecimento como Indicação Geográfica Cachaça, ressaltando a prática e a tradição local. Outros municípios também se destacam na produção como Campos dos Goytacazes, Quissamã, Três Rios, Resende, Carmo, Cambuci, Miguel Pereira e Paty do Alferes.

– O diferencial das Cachaças do Rio é a qualidade elevada, com seus produtos sensorialmente elegantes, saborosos e de excelente estrutura, reconhecidamente nos padrões internacionais. Além de possuir destacadas premiações nacionais e internacionais, o que coloca as Cachaças do Rio no topo dos melhores destilados do mundo.

E, tudo isso reverte em resultado favorável como, por exemplo, em exportação, com o RJ ocupando o segundo lugar em valores monetários em exportação de Cachaça na última década – destaca Kátia Alves Espírito Santo, produtora da Cachaça da Quinta e vice-presidente Associação de Produtores Apacerj-Cachaças do Rio.