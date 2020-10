Programa “Entulho Zero” intensifica fiscalização ao descarte irregular de entulho e lixo em VR

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 10:13 horas

Volta Redonda- Criado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) com o objetivo coibir o descarte irregular de resíduos de construção civil e lixo em espaços públicos, calçadas e terrenos baldios de Volta Redonda.

O Programa “Entulho Zero” atuou nesta sexta-feira, dia 09, no bairro Volta Grande, onde as equipes da SMI retiraram cerca de 35 toneladas de entulho misturado com lixo. Os materiais recolhidos são provenientes das ruas 1017, 1019, 1021 e Rua Curitiba.

Segundo a subsecretária de Infraestrutura, Sandra Cristina de Paiva Pinto, ações de conscientização da população também fazem parte do Projeto “Entulho Zero”, que inclui colocação de placas e rondas periódicas nos locais onde o problema é recorrente. Conforme Lei Municipal n° 4.438/08, a multa para quem descarta entulho e lixo em locais públicos pode chegar a R$ 9.711. A população pode denunciar descartes irregulares pelo telefone 156.

“Cada vez que executamos a retirada de resíduos, depositados irregularmente nos logradouros públicos, praças, calçadas e terrenos baldios, deixamos de atender a uma outra demanda solicitada pela comunidade”, explicou a subsecretária Sandra Cristina.

Sandra também destacou que esse descarte irregular pode causar entupimento de caixas de captação da drenagem pluvial, acarretando pontos de alagamento.

“Muitas vezes, chega até a comprometer residências. Se esse descarte ocorre no pé do talude ou calçada, gera ainda condição insegura aos pedestres, por terem que andar na rua ou aos condutores de veículos, por terem parte da via comprometida. É importante que a população se conscientize”, disse.

O cadastro para solicitar a caçamba pública deve ser feito pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br, às segundas-feiras, 8h da manhã. Existe uma taxa municipal, de cerca de R$ 34, cobrada pelo serviço, um valor menor que o praticado por uma empresa particular.