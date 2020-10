Programa StartupRio avança mais uma etapa na premiação do Oscar das startups brasileiras

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 13:35 horas

Ri0- Vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o programa StartupRio foi selecionado para a segunda fase do prêmio Startups Awards 2020, que é a maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil, na categoria “Aceleradora do Ano”.

A partir de agora, os indicados serão avaliados por uma banca formada pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), que irá selecionar os três finalistas de cada categoria. Os vencedores serão anunciados no encerramento do CASE Startup Summit, evento on-line que acontece entre os dias 19 e 23 de outubro.

De acordo com a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, Maria Isabel de Castro, o prêmio é um reconhecimento como uma das dez principais aceleradoras do país, sendo a única ligada a um governo estadual. No ano passado, lembrou a secretária, o StartupRio estreou na premiação entre os Top 10 Nacional, também na categoria Aceleradora do Ano.

Dentre as categorias premiadas estão: Aceleradoras, Comunidade do Ano, Comunidade Revelação, Corporate, Educação, Herói (a), HUB, Impacto Social, Investidor (a) Anjo (a), Mentor (a), Imprensa, Startup do Ano e Startup Revelação. O objetivo da premiação é reconhecer os profissionais e empresas mais influentes do ecossistema brasileiro de startups.

Segundo a secretária Maria Isabel, o StartupRio já acelerou cerca de 160 startups, entre elas, empreendimentos com iniciativas voltadas para melhorar a qualidade de vida da população, seja na área da saúde, com aplicativos para o combate à pandemia da Covid-19, ou no uso de novas tecnologias que devem ajudar a retomada econômica com mais segurança e eficiência. Em 2020, o programa vai investir cerca de R$6 milhões em projetos de 172 startups de nove municípios do estado, selecionadas através de edital com mais de 300 participantes.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, pontuou a excelência do trabalho desenvolvido, que alcançou resultados positivos mesmo durante a pandemia:

– Estar entre os 10 finalistas do Startup Awards novamente, mesmo com todas as adversidades da pandemia, indica que o trabalho que temos feito pelo desenvolvimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo do estado tem sido eficaz. Aos poucos, estamos subindo importantes degraus que trazem resultados cada vez mais concretos e objetivos e colocam o Rio de Janeiro entre os mais inovadores do país. Vale ressaltar que somos o único programa vinculado a um governo estadual nessa disputa e isso já é motivo de orgulho para nós – ressaltou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O diretor do StartupRio, Paulo Espanha, destacou a transformação que o programa promoveu no ecossistema:

– Após 20 meses de trabalho árduo, o StartupRIO está novamente entre as 10 melhores do país. Isso é o reconhecimento do trabalho e da transformação que essa aceleradora está produzindo no mercado. Superlativa em seus números o Programa atualmente acelera quase 180 startups sendo o maior programa de aceleração do estado e um dos maiores do país – enfatizou Paulo.

Conheça mais sobre a premiação em http://www.startupawards.com.br/