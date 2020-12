Secretaria de Agricultura oferece crédito a produtores de uva

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 11:15 horas

Em 2020, foram cultivadas mais de 90 toneladas da fruta

Rio- Com o objetivo de incentivar a produção de uva no estado, a secretaria de Estado de agricultura está oferecendo aos produtores o programa Frutificar, um dos segmentos do Agrofundo, que disponibiliza linha de crédito com juros mais baixos.

– A cultura de uvas no nosso estado vem ganhando cada vez mais espaço na zona rural, e a Secretaria vem trabalhando para buscar novas alternativas para aumentar a rentabilidade dos produtores, por meio da disponibilização de linhas de crédito via Agrofundo, além de dar apoio técnico para garantir a excelência na qualidade do produto – ressaltou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Para Denilson Caetano, técnico responsável do programa Frutificar, as expectativas de aumento de venda nesta época do ano são altas.

– Passamos por um período delicado com a pandemia. Agora, por ser um momento festivo, há uma grande procura pelo produto com preços melhores. Vale ressaltar que, com os recursos do programa, os produtores tiveram a complementação da renda, pagaram dívidas, e alguns ampliaram e investiram em suas lavouras – afirmou.

O aumento da produção da uva e a rentabilidade que a fruta traz são comemorados por produtores. É o caso do produtor Leandro Souza Crespo, de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele entrou no programa Frutificar no ano passado e hoje cuida de 200 pés de uva.

– O investimento do Frutificar ajudou bastante na minha produção. Estamos na primeira colheita e com a ajuda do programa consegui obter bons retornos. Também tivemos o total apoio dos técnicos responsáveis. É muito gratificante ter esse retorno – disse.

Benefícios da uva

A uva é fonte de vitaminas A, C e K. A fruta apresenta teores significativos de fibra alimentar, que auxiliam na promoção da saciedade e no bom funcionamento do trânsito intestinal.

– Podemos destacar diversas propriedades como a capacidade antioxidante e os efeitos cardioprotetor e anti-inflamatório, presentes principalmente na casca. Além de ser rica em ácido elágico, a fruta tem um composto que é relacionado com a redução do risco de câncer no intestino e no esôfago. Também reduz o estresse oxidativo e previne doenças cardiovasculares, além de outras doenças crônicas – explicou Tatiana Novo, nutricionista da Secretaria de Agricultura.