TSE e BNDES firmam parceria para informar sobre saneamento básico das cidades

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 08:37 horas

Memorando de Entendimento quer ampliar disseminação de dados corretos

Brasília- Tendo como foco as informações relacionadas às ações de saneamento básico nas cidades brasileiras, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmaram, nesta segunda-feira, 26 de outubro, um Memorando de Entendimento para apoio conjunto ao enfrentamento à desinformação no processo eleitoral.

Em agosto de 2019, o TSE criou o Programa de Enfrentamento à Desinformação para as Eleições 2020. O intuito do projeto é combater os efeitos negativos provocados pela desinformação no processo eleitoral. Em razão disso, o BNDES ressaltou o desejo de colaborar com o Tribunal para a implementação de medidas concretas para o enfrentamento à desinformação e para a identificação de pautas de impacto econômico-social de interesse da coletividade e seus gestores públicos, especialmente as relacionadas à situação do saneamento básico no Brasil, durante as Eleições 2020.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ressaltou que a parceria vai ampliar o acesso a todos os eleitores de forma segura e assertiva, por meio do site e outros mecanismos digitais, as informações sobre situação do saneamento básico do país, para que os eleitores tenham a visão real da baixa distribuição de um direito básico à população, que é competência dos municípios.

A parceria entre BNDES e TSE visa promover medidas para estimular o acesso dos envolvidos nas Eleições 2020, englobando a comunidade, candidatos e demais interessados, com conteúdo que destacam dados sobre saneamento básico, entre outros elementos da infraestrutura econômica, social e urbana.

Para o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, a união de esforços entre Justiça Eleitoral e o BNDES para garantir que eleitores tenham acesso a notícias e informações verídicas vem ao encontro do interesse da coletividade junto ao processo eleitoral, de modo que os eleitores possam exercer o seu direito de voto de forma consciente e informada. A parceria entre as entidades terá duração até o fim de 2021.

Fonte Portal Saneamento Básico*