Vacinação contra febre aftosa é prorrogada em todo estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 08:13 horas

Rio de Janeiro – A Secretaria Estadual de Agricultura, com o apoio da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro – FAERJ, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA autorizou a prorrogação da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado. Pecuaristas terão até o 30 de junho, para adquirir e aplicar a vacina e, até o dia 10 de agosto para enviar a declaração de vacinação, acompanhada da Nota Fiscal da compra da mesma.

Já foram comercializados mais de 70% do total de doses de vacinas esperadas para a campanha, que envolve todos os bovinos e bubalinos do Estado, somando cerca de 2,5 milhões de cabeças.

De acordo com o Superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes, a pandemia do novo coronavírus fez com que a campanha fosse prorrogada para que o pecuarista tivesse mais tempo para efetuar a compra e a aplicação da vacina nos animais. Além disso, o pecuarista poderá realizar a entrega da declaração nas unidades da Defesa Agropecuária ou por meio de WhatsApp, disponibilizado para esta finalidade, em tempos de Covid-19.

“A declaração precisa estar totalmente preenchida. Por meio dela é comprovada a vacinação do rebanho e é feita a atualização do cadastro da propriedade. Esperamos imunizar 100% do rebanho do Estado, que hoje está em cerca de 2,5 milhões de cabeças e, até o momento, já temos mais de 70% das doses esperadas para serem vendidas nesta etapa comercializadas e entregues aos produtores”, explicou Moraes.

O Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, afirma que o Estado está avançando rumo à retirada da vacinação, prevista para 2021, uma vez que vem alcançando todas as metas estabelecidas no Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa.

“A vacinação do rebanho é uma obrigação prevista na legislação e cabe ao pecuarista cumprir essa etapa. Nós estamos trabalhando para dar condições ao produtor de atender a determinação legal, evitando riscos à saúde de seus animais”, acrescentou o secretário.

Declaração de vacinação

No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Agricultura, por meio da Defesa Agropecuária, permite que o pecuarista faça o lançamento da sua própria declaração de vacinação utilizando o Sistema de Integração Agropecuária – SIAPEC3.

A secretaria também disponibiliza e-mail e WhatsApp para envio da declaração e para tirar eventuais dúvidas sobre a campanha enquanto persistirem as regras de distanciamento social em razão da Covid-19.

O produtor poderá contar com o apoio dos sindicatos rurais, lojas agropecuárias e prefeituras no recebimento de declarações, que serão repassadas aos escritórios do serviço oficial, evitando, assim, a aglomeração nesses postos.

Para comprovar a vacinação do seu rebanho, por e-mail ou via WhatsApp, o pecuarista deverá digitalizar ou tirar uma foto do formulário de Declaração preenchido e da Nota fiscal, depois enviar a um dos contatos de e-mail ou para o Whastapp neste número: (021) 98605-1198. Os contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária podem ser acessados por meio deste link:https://is.gd/nFCJ3D.