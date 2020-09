Vaquinha virtual é criada para ajudar cooperativa atingida pelo fogo em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 10:37 horas

Volta Redonda- Sensibilizados com a situação dos membros da cooperativa de Catadores e Catadoras Reciclar, foi criado uma vaquinha virtual com a intensão de arrecadar fundos para fazer a limpeza urgente e adequada do local, bem como reconstruir um dos galpões destruídos pelo fogo.

Muitas pessoas souberam do incêndio que aconteceu na Cicuta, nos dias 12 e 13/9. E além do imenso desmatamento provocado, o fogo também destruiu parte da cooperativa @reciclarvr.

Os cooperados perderam, além de um dos galpões, uma enorme quantidade de material já triado e pronto para ser revertido em renda.

Como consequência, 17 famílias estão sem sustento neste momento, em meio à pandemia.

Quem quiser colaborar segue o link da vaquinha

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-a-cooperativa-reciclar-vr

Também está́ acontecendo uma arrecadação de alimentos para as famílias dos cooperados, promovida pelo @efeitotuca. Onde o ponto de entrega é no restaurante Mutirão.

Quem quiser colaborar pode continuar deixando seus recicláveis na porta da cooperativa, localizada na Rua 35, Bairro Sessenta, lembrando que mesmo com o local parado/fechado, os cooperados estão indo ao local pegar os resíduos.

Quem não puder doar, ao menos reposte para que a Vaquinha possa atingir mais e mais pessoas.