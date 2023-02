‘Segurança Presente’ prende suspeito de estelionato na Vila - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 21:53 horas

Volta Redonda – Uma equipe da operação “Segurança Presente” prendeu um homem de 30 anos, suspeito de estelionato, neste sábado (04). O suspeito estava conversando com a vítima, um homem de 67 anos, e foi apontado por uma mulher, filha da vítima. Essa mulher, que estava chorando muito, foi quem informou que seu pai tinha sido vítima de um golpe.

Os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele cinco cartões, em nome de diversas pessoas, sendo três cartões bancários, R$ 720 em dinheiro e um celular.

O golpe

A vítima contou para os policiais que o homem mais velho estava tentando usar o caixa eletrônico na agência da Caixa Econômica do Aterrado, quando o cartão ficou preso no equipamento. Então, o suspeito se ofereceu para ajudar. Ele fingiu estar telefonando para um número de atendimento ao cliente do banco e passou o telefone para a vítima. A pessoa no outro lado da ligação pediu a ele as senhas e outros dados. Depois, o suspeito desapareceu, sem solucionar o problema.

Ao perceber que tinha sido alvo de um golpe, a vítima foi procurar o suspeito fora do banco e conseguiu encontrá-lo na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, tendo sido ajudado por populares, que detiveram o suposto estelionatário até a chegada dos policiais.

Segunda vítima

Enquanto a PM apresentava o suspeito na 93ª DP, surgiu uma segunda vítima, dona de um dos cartões que estavam com o suspeito. O cartão da primeira vítima não foi localizado. Também na delegacia, a polícia apurou que tinham sido retirados R$ 6 mil da conta de cada vítima.