Bombeiros estão resgatando corpo no Rio Paraíba, em VR; PM acompanha

Neste momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros tenta resgatar um corpo que parece ser de um homem. PMs também estão no local, acompanhando o trabalho. Por enquanto, não há informações sobre a possível causa da morte.

O cadáver está dentro do Rio Paraíba do Sul, pouco abaixo da represa de captação de água para a CSN. As equipes da PM e dos Bombeiros estão na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul.