Hospital onde Neto está internado diz que prefeito está ‘clinicamente bem’

Rio e Volta Redonda – A Clínica São Vicente divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira, dia 15, novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito Antonio Francisco Neto, que se encontra internado no local.

De acordo com o boletim, assinado pela cardiologista Paula de Medeiros Pache de Faria, e pelo diretor Geral da Clínica, Bruno Celoria, Neto “está bem clinicamente e seguindo com uso de antibiótico venoso”.

Neto segue acompanhando as principais ações no dia-a-dia da Prefeitura de Volta Redonda, sendo avaliado diariamente para ter a alta hospitalar programada.

O prefeito ressaltou que a recuperação está dentro do esperado e que em breve estará em Volta Redonda. “Estou na reta final do tratamento e seguindo as orientações médicas para retornar o mais rápido possível a nossa cidade. Agradeço muito o carinho de todos e vou retribuir tudo isso com muita dedicação em construir uma cidade melhor”, disse Neto.