Equipe de Volta Redonda disputa Batalha de Robôs

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 20:26 horas

Volta Redonda – A equipe Jaguar, do campus Volta Redonda do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) vai participar, nos dias 3 e 4 de junho, da Batalha de Robôs promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Espaço Conceito Banco do Brasil. A primeira competição de robótica realizada no local começa às 10h e as batalhas vão até as 17h. No início do evento, até as 11h, os robôs estarão expostos para observação do público, que terá a oportunidade de conversar com as equipes e saber mais informações tanto das máquinas quanto das modalidades de competição.

A competição, cada vez mais popular no Brasil, reúne duas ou mais máquinas que se enfrentam em uma arena até restar apenas uma funcionando. Para isso, são formadas equipes, compostas por diversos tipos de participantes, de diferentes faixas etárias, desde grandes engenheiros a jovens universitários, que desenvolvem inúmeras técnicas de programação e robótica para montar e equipar suas máquinas.

Uma equipe da PUC-Rio, inclusive, disputou campeonatos mundiais, com transmissão pela TV fechada, levando uma máquina com o nome de Minotaur, provavelmente em homenagem aos irmãos lutadores de MMA Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

Tecnologia

Por trás de um evento competitivo, com emoção e torcidas animadas, chamam a atenção características como a resolução de problemas, o pensamento lógico e a utilização inteligente de informações sobre os oponentes e sobre a arena envolvida.

Disputas

A competição vai ser dividida em quatro modalidades, que seguem parâmetros mundiais, com premiação ao final:

Combate Beetleweight: É realizado em uma arena fechada com robôs que são projetados por cada equipe, com peso de até 1,3kg (3lbs). É declarado vencedor o robô que consegue fazer seu adversário perder o seu próprio controle.

Combate Fairyweight: Segue o mesmo padrão do Combate Beetleweight, mas com robôs com peso de até 150g.

Robô seguidor de linha: Essa modalidade é aquela em que robôs autônomos fazem um percurso limitado por uma linha contínua, onde o ganhador é o que realizar a volta mais rápida.

Sumô de robôs: A batalha de sumô pode ser feita com robôs de Lego ou com os que são construídos pelas equipes e acontece em arena aberta. O robô torna-se vencedor ao expulsar o adversário da arena.