10ª Feira do Livro de Resende acontece entre os dias 6 e 8 de junho

Resende – A 10ª edição da Feira do Livro de Resende (FLIR) está prestes a abrir suas portas para uma experiência cultural enriquecedora. A FLIR será realizada de 6 a 9 de junho de 2024, na Área de Exposições de Resende. Com uma programação diversificada e acessível para todas as idades, este ano a feira tem como tema principal “Vozes Afro-Brasileiras: Passado, Presente e Futuro”, uma celebração da rica contribuição da cultura afro-brasileira para a identidade nacional e a diversidade cultural do Brasil. Além disso, a edição presta homenagem ao ilustre resendense Mano Elói, reconhecido por sua influência no cenário cultural brasileiro como intelectual e sambista que deixou um legado marcante na história do samba e na promoção da cultura afro-brasileira.

A FLIR será um ponto de encontro para escritores, educadores, artistas e o público em geral, destacando a produção artística local e reunindo todos em um só lugar. Mais de 300 artistas participarão, oferecendo uma experiência imersiva e educativa para os visitantes. Serão mais de 25 expositores, entre editoras, livrarias e sebos, com descontos especiais, além do Espaço Educacional, aproximando o setor educacional do mundo da literatura para promover a literatura entre os estudantes. O evento também apresentará diversas palestras, bate-papos e oficinas no Auditório Literário. Apresentações artísticas no Palco Cultural. Contações de histórias e encontros com autores na Flirzinha. E espaços culturais diversos para enriquecer a diversidade cultural presente no evento como o Espaço do Hip Hop e a Caravana da Ciência que proporcionará um espaço de educação informal, permitindo que os visitantes tenham contato direto e animado com a ciência.

Convidados especiais

Estão na programação mais de 70 escritores de todos os estilos literários vindo de diversos lugares do brasil para autografar e lançar livros no Espaço do Escritor, além dos convidados especiais reconhecidos nacionalmente, são eles:

Luciene Nascimento: Poeta e autora do livro “Tudo Nela é de se Amar”, Luciene Nascimento é uma voz potente e inspiradora na literatura contemporânea. Formada em Direito pela UFF (Volta Redonda-RJ) e pesquisadora em Literatura e Cultura pela UFBA (Salvador-BA), Luciene é também advogada, maquiadora e retratista. Nascida e criada em Quatis-RJ, ela atualmente vive entre Salvador-BA e Recife-PE, dedicando-se inteiramente à sua literatura. Citada por Lázaro Ramos em seu livro “Na Minha Pele” (Objetiva, 2017) e apontada como inspiração para novas gerações pela Revista Galileu (Globo, 2018), Luciene foi vencedora do II Prêmio Dandara e Zumbi dos Palmares na categoria Comunicação (Volta Redonda, 2019).

Zélia Balbina (Ponã Puri): Indígena da etnia Puri, trará à FLIR 2024 sua experiência como escritora, poeta, contadora de histórias, atriz e pesquisadora da cultura indígena. Nascida em Caratinga – MG e criada em Volta Redonda – RJ, Zélia tem uma trajetória notável no resgate e promoção da cultura Puri. Cofundadora do MRP – Movimento de Ressurgência Puri, ela é uma presença ativa em diversas academias e organizações de letras e artes. Entre seus livros, destacam-se “Descaminhos”, “O Amor em Paixão”, “Poesia em Movimento” e “Cantos e Encantos”.

Maurício Veneza: Com mais de meio século de carreira, Maurício Veneza atuou nas áreas de publicidade, histórias em quadrinhos, desenhos de humor e ilustração de revistas. Publicou seus primeiros livros ainda nos anos 80, mas somente a partir da década seguinte passou se dedicar à literatura infantil e juvenil com maior regularidade. Livros com seus textos e/ou imagens receberam distinções, como o selo Altamente Recomendável da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil), o prêmio da Academia Brasileira de Letras e o 30 Melhores Livros do Ano da Revista Crescer. Muitos foram incluídos em programas de leitura (PNBE, PNLD, Minha Biblioteca e outros). Entre livros escritos ou ilustrados, são mais de 160 títulos. É também um dos fundadores da AEILIJ, Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, entidade que reúne os profissionais do gênero no país.

Ivanir dos Santos: Autor e idealizador da série “Resistência Negra”, da Globo Play, Ivanir dos Santos é uma figura proeminente no estudo e na preservação da história afro-brasileira. Pós-doutor em História Comparada pela UFRJ, ele é professor e orientador no Programa de Pós-graduação em História Comparada da mesma instituição. Ivanir é também pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ (LHER/UFRJ), membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP). Seu trabalho é fundamental para a valorização e o reconhecimento das contribuições afro-brasileiras na sociedade.

Renato Noguera: Renato Noguera, com sua vivência familiar griot e doutorado em Filosofia, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Leafro). Ele orienta pesquisas de doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e Educação. Noguera é autor de vários livros, incluindo “Ensino de Filosofia e a Lei 10639” (Pallas, 2014), “Por que Amamos” (Editora Harper Collins, 2020), e “O Aniversário do João” (Harper Collins, 2023). Sua contribuição na área de ficção inclui consultoria para as novelas “Além da Ilusão” e “Pantanal” (Rede Globo, 2022). Além disso, Renato é celebrante de uniões amorosas, trazendo sua filosofia para momentos significativos da vida de muitas pessoas.

Ray Tavares: Autora e roteirista. No audiovisual, escreveu a segunda e a terceira temporada da série “De Volta aos 15” da Netflix, a primeira temporada da série “Acampamento de Magia Para Jovens Bruxos” da Globoplay, e a terceira e a quarta temporada da série “Bugados” do Gloob. Foi vencedora do FRAPA2019 com o piloto da série “Robin”, e na adaptação do seu livro “Os 12 Signos de Valentina” atuou como roteirista e produtora associada. Foi head writer no desenvolvimento de série teen de criação própria em parceria com a Conspiração. Na literatura, possui quatro livros publicados pela Galera Record, “Os 12 Signos de Valentina”, “Confidências de Uma Ex-Popular”, “Heroínas” e “As Vantagens de Ser Você”. Pela MapaLab, publicou também “Carta aos Astros”, spin-off da Valentina. No Wattpad, plataforma de histórias online, atingiu a marca de mais de 5 milhões de leituras em todas as suas obras e foi vencedora do prêmio Wattys de Voto Popular em 2017. Desenvolveu ainda “Judas”, um audiodrama de thriller, e “OTP – Um Par Perfeito”, audiobook de romance, ambos lançados pela Storytel. Ao todo, soma mais de 80 mil livros vendidos.

A organização da FLIR tem como objetivo principal estimular a popularização do livro e a democratização do acesso à literatura, criando um ambiente de trocas, diálogos e aprendizados entre todos os presentes. A FLIR convida todos os amantes da literatura, moradores de Resende e visitantes de outras cidades, a participarem deste evento cultural único. A programação e mais detalhes sobre os espaços podem ser encontrados no site oficial do evento www.feiradolivroderersende.com.

SERVIÇO

O quê: 10ª FLIR Feira do Livro de Resende

Data: 6 a 9 de junho de 2024

Horário: 9h às 21h

Local: Área de Exposições de Resende

