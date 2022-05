10º BPM apreende pistolas e prende dois suspeitos no distrito da Califórnia

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 08:07 horas

Barra do Piraí – O comandante do 10º Batalhão da PM, tenente-coronel Márcio Alexandre Fófano, coordenou na quarta-feira (18) uma ação que resultou na prisão de dois jovens e na apreensão de duas pistolas de calibre 9 milímetros. Os suspeitos foram localizados, por meio de denúncia, numa casa na Rua 21, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Fófano disse que os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa e que estavam traficando drogas no local. A dupla e as armas foram levadas para a Delegacia de Barra do Piraí.