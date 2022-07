10º BPM apreende tabletes de maconha que estavam enterrados próximos a bambuzal

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 08:29 horas

Valença – Policiais do 38º Batalhão da PM apreenderam na quinta-feira (30), 35 tabletes de maconha e 80 tiras da mesma droga. Os entorpecentes estavam enterrados próximos a um bambuzal localizado às margens da Estrada do Contorno, no bairro Cambotá, em Valença.

Os agentes chegaram ao local, após um PM, que estava de folga, receber informação de que traficantes de uma organização criminosa e que moravam no bloco 24, num condomínio no bairro Santa Rosa, estariam traficando perto de um bambuzal.

Os PMs não encontraram ninguém na localizada, mas conseguiram desenterrar as drogas, que foram levadas para a Delegacia de Valença.