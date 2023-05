11ª Conferência Municipal de Saúde é realizada em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 18:06 horas

Encontro ocorre a cada quatro anos para alinhar propostas na área

Barra Mansa – Aconteceu na última sexta-feira e sábado (dias 28 e 29 de abril) a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Barra Mansa. A edição que teve como tema ‘Amanhã vai ser outro dia”, foi realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no bairro Estamparia.

O encontro, realizado pelo Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, acontece a cada quatro anos e nele se unem representantes do executivo, da sociedade civil, usuários e profissionais de toda a área da saúde, tanto pública, quanto privada para observar os trabalhos em andamento e determinar novos horizontes para os anos subsequentes no setor.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Guilherme Ribeiro, comentou sobre a importância do encontro. “Estamos vivenciando um momento muito oportuno e queremos, com essa Conferência, estabelecer um norte para a política de saúde pública no município”, frisou.

Durante a conferência foram eleitos os delegados que irão representar Barra Mansa na Conferência Estadual de Saúde, e elaborado um relatório com propostas a serem enviadas para o evento, que acontecerá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nos dias 26, 27 e 28 de maio. Também no encontro em Barra Mansa, novos conselheiros se elegeram para compor a cadeira do Conselho na próxima formação.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou direcionamentos que devem orientar o conselho. “O que devemos debater no Conselho são as políticas locais, estaduais e nacionais. Barra Mansa tem sido referência na área da saúde porque trabalhamos de forma integrada. Temos o apoio incondicional do prefeito Rodrigo Drable, assim como todo o suporte do governo estadual. Trabalhando em harmonia conseguimos mais representatividade com nosso conselho e com isso estar evoluindo a cada dia mais”, ressaltou.

O evento teve como palestrantes o médico e mestre em políticas públicas de saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Dr Luiz Antônio Neves, a assistente social, Ariadina Schaeffer e o conselheiro do Fórum de Saúde do Médio Paraíba, Helver da Silva Pinheiro. Também passaram pela Conferência nos dois dias de encontro, os vereadores Eduardo Pimentel, Fernanda Carreiro, Jefferson Mamede e Luciana Alves.