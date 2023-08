123 Milhas: Procon de Volta Redonda orienta que consumidores que tiveram viagens canceladas procurem o órgão

Volta Redonda – Pessoas que tiveram suas viagens canceladas pela 123 Milhas, agência de viagens online, devem procurar o Procon (Programa de Proteção ao Consumidor) de Volta Redonda. A orientação é do coordenador do órgão, João Silveira Neto.

“Se o consumidor tiver alguma viagem marcada, confirme com a empresa área, pedindo que ela esclareça a situação. É importante que toda a comunicação seja registrada. Por isso, procure o Procon e registre a reclamação. Tem que ser feita também uma ação no Juizado de Pequenas Causas para poder garantir os seus direitos, mas em primeiro lugar procure o Procon”, frisou Silveira Neto.

Na última sexta-feira (18), a empresa anunciou a suspensão dos pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional, chamada “Promo”. A medida atinge as viagens já contratadas da linha, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. A empresa afirmou que irá devolver os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers que poderão ser trocados por passagens, hotéis e pacotes da própria 123 Milhas.

Serviço

O Procon em Volta Redonda fica na Rua Leopoldo Marçal, Nº 117, no bairro Aterrado. O telefone de contato é o: (24) 3339-9205.

Procon-RJ identificou mais de 500 reclamações contra 123 Milhas

O Procon Estadual do Rio de Janeiro recebeu 516 reclamações desde que empresa 123Milhas anunciou a suspensão dos pacotes da linha “Promo”, de setembro a dezembro deste ano. As reivindicações no Estado do Rio foram feitas ao Procon online e ao site consumidor.gov. Depois da medida da empresa, o Procon-RJ notificou a 123 Milhas em busca de esclarecimentos e orientou os consumidores sobre seus direitos. A companhia de viagens terá até quarta-feira (23), para responder a notificação da autarquia, uma vez que no processo administrativo, os prazos são contados em dias úteis.

De acordo com o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode ofertar apenas o voucher como opção de solução do problema, já que legalmente, essa escolha deverá ser feita pelo próprio cliente. Ele deverá ter as opções de receber a quantia paga, monetariamente corrigida, receber serviço equivalente ao contratado, ou até mesmo, o cumprimento forçado da oferta. E se o fornecedor ignorar essas opções, à livre escolha do consumidor, alterando o contrato de forma unilateral, incorrerá em prática abusiva, prevista no artigo 39, V do CDC.

No caso de viagens, também se sabe que abrangem não só passagens, mas hospedagens e outros serviços, como aluguel de carros e passeios, nesta situação, a autarquia orienta que o consumidor tente negociar com estes fornecedores. No caso de mudança da data da viagem, o consumidor pode ainda solicitar a devolução do valor pago, explicando o ocorrido. Caso não consigam um acordo, o fornecedor que provocou o transtorno, deverá arcar com os custos e o consumidor poderá fazer essa exigência.