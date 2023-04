12º Caminhada de Conscientização do Autismo acontece em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 14:21 horas

Com o tema Mais Informação, Menos Preconceito, a caminhada reuniu centenas de pessoas na manhã deste domingo (02), na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – O dia de Conscientização do Autismo, comemorado neste domingo (02), levou centenas de pessoas para as ruas da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, para a 12ª edição da Caminhada de Conscientização do Autismo.

Com o tema: Mais Informação, menos Preconceito, os participantes se reuniram na Praça Brasil e percorreram as ruas do bairro, com faixas e cartazes alusivas ao tema. O objetivo da caminhada é que as pessoas conheçam mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“É um dia importante para que possamos fazer uma reflexão do TEA. Hoje em dia, em cada 34 nascimentos, uma criança é autista”, revelou Márcia das Candeias, presidente da Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais (Apadem), de Volta Redonda, salientando que esses dados nos mostram o quanto é importante realizar esse trabalho de conscientização. “Temos que continuar trabalhando em prol dessa causa, divulgando, levando conhecimento, conversando e principalmente, acolhendo as famílias”, frisou.

Para a técnica de Enfermagem, Luciana Costa de Souza Lamom, que tem um filho autista e estava presente com toda a família na caminhada, o conhecimento sobre o autismo é de suma importância. “É preciso ser feita essa conscientização, para que as pessoas conheçam o autismo. O Autismo existe e está ai no meio de nós. E é muito importante divulgar para que diminua o preconceito”, afirmou Luciana, citando que “ser diferente é normal”.

O coordenador do Recanto de Equoterapia, Francys de Carvalho, lembrou que a data também é um dia de confraternizar. “Esse é o momento de mostrar para a sociedade o nosso tamanho, as instituições que estão presentes, as famílias e os profissionais envolvidos”, salientou. A Secretaria de Educação de Volta Redonda oferece atendimento de terapia com cavalos aos alunos encaminhados pela Seção de Educação Especial. A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação. O projeto funciona no Recanto da Equoterapia, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 66, no bairro Dom Bosco, no horário das 07h às 18h, de segunda a sexta-feira.