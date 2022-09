17° Encontro Nacional de Capoeira acontece em Pinheiral

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 12:34 horas

Pinheiral – O XVII ENCA, Encontro Nacional de Capoeira, dirigido pelo fundador do grupo, Mestre Thomás, ocorreu neste domingo, dia 11, às 10h, no Santos Social Clube, situado na cidade de Pinheiral. O evento foi realizado pela associação de capoeira Palmares.

A associação de capoeira Palmares, foi fundada em 1977 pelo Mestre Thomás, Mestre Gomes e Mestre Branco in memoria, há 45 anos essa associação vem apresentando a capoeira na vida dessas crianças, jovens e adultos.

Durante toda essa trajetória o Mestre Thomás já formou mais de 1.200 alunos, que com prazer vem formar e entregar o diploma de mestre, à Mestra Elizete, Mestre Negão, Mestre Henrique e Mestre Cury. Em depoimento, Mestre Thomás diz que é com muita honra que apresenta perante o mundo da capoeira, esses guerreiros, que o acompanham pelo Brasil, levando a bandeira da Grupo Palmares, comunidades, escolas, clubes de diversas cidades fazendo um excelente trabalho social e elevando a nossa cultura.

Esse evento cultural, contou com à presença de grandes mestres do mundo da capoeira: Mestre Gomes, Mestre Evanil, Mestre Tatu, Mestre Sandoval, Mestre Marreta, Mestre Mamute, Mestre vinte e um, Mestre Mola, Mestre Guilé, Mestre Robertinho, Mestre Jagunço, Mestre Malandrinho, Mestre Gato Pardo, Mestre Andrea, Mestre Márcio, Mestre Pedrão, Mestre Choriço e vários outros mestres do sul do estado e região, trazendo contramestres e professores.

A capoeira configura uma ferramenta pedagógica que contribui para formação de redes de sustentabilidade e constituição da identidade, da autoestima, da convivência entre diferentes grupos etários e de gênero. A capoeira também promove uma filosofia de trabalho, uma prática de diversidade cultural e socialização de crianças e jovens, com o desenvolvimento de formas de ensino-aprendizagem capazes de envolver múltiplas dimensões de sua formação (física, psíquica, ética, afetiva, lúdica).

Os elementos constitutivos da Roda de Capoeira, é o principal aspecto dessa prática, já que envolvem dança, canto, toque de instrumentos, luta, golpes, brincadeiras, mostrando assim, que a prática da capoeira é um esporte saudável e que propaga uma cultura de paz e não violência.