17ª Jornic do UGB traz temáticas inéditas relacionadas ao MEP

Matéria publicada em 23 de outubro de 2022, 13:46 horas

Volta Redonda – A 17ª Jornada de Iniciação Científica, a Jornic, promovida pelo UGB-FERP, ocorreu entre os dias 18 a 22 de outubro, no Campus-Aterrado. A quase centena de trabalhos acadêmicos, entre eles, pela primeira vez trabalho relacionado ao MEP (Movimento Ética na Política).

Na área ciências sociais e humanas, curso licenciatura em pedagogia o tema – ‘Educação popular: experiências pedagógicas do pré-vestibular do MEP-VR’, foi apresentado pelas acadêmicas: Tatiana Silva Maia Marques e Vitória Evangelista Fortini, ex-aluna do MEP. O trabalho apresentado com louvor realça a trajetória do Programa de Educação Popular do MEP, o Pré Vestibular Cidadão. O estudo destaca as diferentes experiências no processo de ensino aprendizagem para além da sala de aula.

“Notamos em meio às escutas aos alunos e professores, pesquisas nos arquivos e análises baseadas nos grandes teóricos da educação, ficou claro a relevância do Pré Vestibular Cidadão para VR. A história do protagonismo, a vivacidade e dedicação dos educadores, sem dúvida mereceu ser estudada. O repertório socioeducacional rico, torna o Pré Vestibular Cidadão sólido e sustentável.” Contou Vitória Fortini ao justificar o trabalho de conclusão de curso.

“Interessante ressaltar, a colega Vitória por ter sido aluna vivenciou as experiências educacionais do MEP, fato que eu, ao conhecer os trabalhos socioeducacionais do Movimento, me fez sentir, junto com a Vitória, a forna do programa. experiência incrível. Juntas vimos como o Pré Vestibular Cidadão é importante para as pessoas que estão ali, e as passaram, e passam por ali. Hoje na Jornic compartilhamos todas essas experiências e ressaltamos a importância do trabalho no município.” Comentou Tatiana Maia, após a apresentação.

Colaboradores do MEP também presentes na Jornic

Dois educadores voluntários no Pré Vestibular do MEP, ligados à área de ciências sociais e humanas participaram da Jornic. Os professores Alexandre Batista da Silva e Elisa Andrade Costa, ligados ao curso de Letras do UGB, orientaram vários trabalhos. Revelação: o trabalho – “Reflexos da Pandemia na Produção Literária de Volta Redonda”, dos acadêmicos do curso de Letras, Isabela Dulce da Costa Carvalho e Vitor Guns Martins, apresentou potentes revelações literárias de Volta Redonda no contexto da atroz pandemia. O estudo fez parte do grupo de sete trabalhos orientados pela profesora Elisa Andrade.

Também participou Davi Souza, acadêmico de direito da UFF e diretor de ensino do MEP com o trabalho – Reflexos da Inteligência Artificial no Poder Judiciário: É possível o uso de tecnologia em decisões Jurídicas?”, trabalho em parceria com Ana Beatriz, acadêmica de direito da UFF.