1ª edição do ‘Pesca e Parque’ acontece no Parque Centenário, em BM

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa realizou na manhã de sábado (2), a primeira edição do projeto ‘Pesca e Parque’. A atividade no Parque Centenário, conhecido como Jardim das Preguiças, contou ainda com doação de animais, como cães e gatos, e de mudas da Mata Atlântica.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a ação foi promovida para poder controlar a quantidade de peixes do parque. “Normalmente a pescaria não é permitida, mas nós precisávamos fazer o manejo da espécie, no caso as tilápias, já que o lago está muito cheio e identificamos que seria necessário evitar a falta de oxigênio. Então, como forma de controle, nós resolvemos promover esta ação especial, além de fomentar a utilização do Parque Centenário para atividades de lazer”, disse o secretário.

Entre as centenas de pessoas que aproveitaram a manhã de pescaria, o morador Vagner Luiz Ramos aprovou a iniciativa e garantiu o almoço. “Sou pescador há muito tempo, tenho o hábito de pescar no Rio Paraíba do Sul e adorei essa experiência aqui no parque. Vou ter a oportunidade de levar pra casa um dos maiores. Não é história de pescador, várias pessoas já vieram aqui pra ver. Espero que essa ação se repita”, disse.

A diversão da pescaria atraiu adultos e crianças, entre elas a pequena Natasha de Souza, que chamou a atenção pela habilidade. “Hoje o passeio com meu avô foi diferente, eu venho aqui pra brincar e pescar também está sendo divertido. Já perdi a conta de quantos peixes já peguei, vou levar todos pra casa”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable também participou da ação e destacou a utilização do parque para uma atividade diferente. “Fico muito feliz em saber que esses peixes estão indo para a mesa dos barra-mansenses, que estiveram aqui se divertindo em família, fazendo uma atividade de qualidade no ambiente urbano e experimentando uma oportunidade de lazer diferente”, finalizou Rodrigo.