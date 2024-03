1ª Etapa do Circuito Angrense de Skate Street será neste sábado (30)

Angra dos Reis – A primeira etapa do Circuito Angrense de Skate Street será realizada no próximo sábado (30) na pista da Praia da Chácara, no Olhadinha Skate Park, a partir das 9h da manhã.

Os competidores vão disputar nas seguintes categorias: Infantil, Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e Máster. Para realizar a inscrição, entre em contato pelo número (24) 99257-9256. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A estrutura contará com uma praça de alimentação com food trucks. Durante o evento, serão realizadas gincanas e distribuição de brindes. Além disso, haverá uma apresentação especial da banda Valeriana, participação especial do grupo de rap Twoc Boy, e a presença de atletas profissionais e árbitros confederados da Confederação Brasileira de Skate.

O Circuito Angrense de Skate Street tem o apoio da Prefeitura de Angra, por meio das Secretarias da Juventude e de Esporte e Lazer.