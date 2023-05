1º Café Tech acontece em Paraty

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 12:52 horas

Evento contou com nove empresas com soluções tecnológicas para diversas áreas de gestão

Paraty – O Sebrae Rio, em parceria com a Prefeitura de Paraty, realizou pela primeira vez o evento Café Tech, nesta terça-feira (30), na Casa de Cultura, em Paraty. O encontro teve o objetivo de integrar as soluções para governo aos gestores públicos contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação no município de Paraty. Ao todo nove empresas estiveram presentes.

O tema do Café Tech foi a transformação tecnológica originada pelas startups e como os governos podem inovar incorporando aos desafios da administração pública iniciativas e soluções desenhadas pelas startups do tipo GovTech, desenvolvendo novas conexões e estímulo a geração de negócios, mais inteligência operacional, melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, fortalecimento da relação com a população entre outros benefícios.

​“As GovTechs que se apresentaram aqui na Casa da Cultura, em parceria com o SEBRAE, estão trazendo as soluções técnicas e digitais para todas as secretarias. Ações inovadoras para os desafios da gestão municipal”, afirmou o prefeito Luciano Vidal.

O evento reuniu nove empresas, que apresentaram soluções através da tecnologia, para diversas áreas da gestão governamental, como na área de finanças, área ambiental, educacional e entre outras.

“Tivemos nove empresas participando no café da manhã que oferecemos. Pudemos explicar o conceito do programa, que é a promoção dos treinamentos, das mentorias e das consultoras, e pontuamos que os momentos serão oportunidades de conectar a gestão governamental para que encontrem oportunidades de trabalho juntos”, explicou a coordenadora Regional Sebrae-RJ/Costa Verde, Tuane Rodrigues.

​Startups do tipo GovTechs no evento

Minha Coleta: Startup fluminense que interliga empresas, residências, cooperativas de catadores e poder público no processo de gestão e coleta seletiva e de resíduos comuns.

Fonte de Preço: Ferramenta de cotações com fazendo buscas de preços. Além de consultar preços públicos, gerar relatórios e contar com inúmeras outras funções, você também contará com a expertise dos nossos profissionais para realizar cotações de itens específicos, daqueles preços que você não acha em nenhum sistema.

GOVE: Plataforma de Inteligência para Gestão Municipal que integra em um só local todos os dados.

Octa City: Temos um vínculo com a incubadora de empresas da UFF, o selo do Ideiagov-SP e temos atualmente uma solução de monitoramento e detecção de alagamentos no COR.rio que gostaríamos de apresentar a outros municípios.

Maps 245: É uma ferramenta que ajuda empresas e pessoas a transformar seus dados em informações interativas. Funciona como um sistema de informação geográfica ou personalizada, totalmente web e personalizável. O usuário é capaz de criar mapas geográficos, mapas do corpo humano e mapas personalizáveis. Além de analisar os gráficos gerados e indexar documentos em cada dado inserido.

Nimbus: Sistema para gestão de risco climático em cidades inteligentes e sistema para gestão de impacto climático no planejamento e execução de obras.

Jovens Genius: Para diminuir as defasagens e desinteresse no processo de aprendizagem de cada estudante, a Jovens Gênios desenvolveu uma política pública de impacto social integrada a capital político, serviços e tecnologias com inteligência artificial e gamificação para aplicação na educação básica.

H4money: Soluções inovadoras para sair da era do papel e ir para a era digital, promovendo benefícios como: tornar a operação mais sustentável, transações mais simples e sem troco, facilidade em conferir as vendas, agilidade no pagamento do benefício, operações através de um QR Code, dentre outros.

Árvore: Potencialize a formação de seus alunos aliando tecnologia a um acervo com milhares de livros, conteúdos jornalísticos, Inglês e socioemocional.