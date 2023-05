Desfile de Pets reúne famílias na Praça Amaral Peixoto em Angra

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 10:07 horas

Evento contou com diversos adultos e crianças acompanhadas de seus cães

Angra dos Reis – Aconteceu na tarde deste domingo (21), na Praça Amaral Peixoto (Praça do Porto) o 1º Desfile de Pets de Angra dos Reis, organizado pela Secretaria de Urbanização Parques e Jardins, IMAAR – por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal – e Secretaria de Saúde. Além do desfile, o evento teve como objetivo vacinar cães com a vacina antirrábica, oferecer vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe para todo o público presente e realizar uma campanha de adoção de animais.

“Hoje é um dia de muita confraternização e alegria aqui na Praça Amaral Peixoto. Um evento que tem como finalidade receber a população e promover o encontro de amigos e familiares com seus amados cães”, comentou Beth Brito, secretária de Urbanização, Parques e Jardins.

O espaço contou com um estande com jogos educativos de combate à dengue para crianças e distribuição de amostras grátis de rações feita por empresas parceiras do evento. “Estamos realizando o 1º Desfile de Pets de Angra dos Reis. Temos aqui hoje uma campanha de vacinação antirrábica, além de vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 para toda a população que quiser se vacinar. Um evento completo para toda a família”, relatou Lia Freitas, superintendente de Bem-Estar Animal, do IMAAR.

Muitos tutores inscreveram seus cãozinhos e o acompanharam durante o desfile no tapete vermelho, que teve como grande vencedor a cachorrinha Pepa. Além de Pepa, o evento contou com outros grandes vencedores: os animaizinhos que conseguiram um novo lar neste domingo, como a cadela Branquinha.

“Esse evento é muito importante para que os cachorrinhos de rua consigam um lar com muito amor e carinho. Eu mesma adotei a Branquinha, que já veio castrada. Meus filhos ficaram muito felizes”, Ana Carolina Miguel, 43 anos, cadista, moradora da Vila Velha.