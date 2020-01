2020 é recebido com grandes shows e queima de fogos em Angra

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 20:44 horas

Um mar de gente esteve na Praia do Anil para acompanhar a programação

Angra dos Reis – Três dias de festa, na Praia do Anil, marcaram a despedida de 2019 em Angra dos Reis, com muita alegria e boas vibrações. Os shows de Michel Teló e Cláudia Leitte embalaram uma multidão, nos dias 29 e 30. Já na noite da virada (31), o público deu as boas-vindas a 2020, sob uma queima de fogos que durou mais de 10 minutos, colorindo o céu. A animação ficou por conta de Alecsandro Rios, cantor regional que com o seu repertório diversificado animou o público.

A festa começou domingo (29), com o show de Michel Teló, que não deixou ninguém parado e esbanjou todo seu carisma e simpatia. O cantor sertanejo e jurado do programa The Voice apresentou hits como “Casal Modão”, “Ai Se Eu Te Pego”, “Humilde Residência” e “Beijo, Me Liga”, além de clássicos da música sertaneja que fazem parte do seu projeto “Bem Sertanejo”. Michel chegou em Angra com a família dias antes da apresentação e aproveitou para curtir a cidade. O cantor e a esposa, Thais Fersoza, participaram na manhã de domingo da missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, segundo ele, para agradecer a Deus pelo ano de 2019.

– Agradeço a presença e o carinho de todos vocês nesta noite tão especial. Desejo um ano novo maravilhoso, cheio de bênção, muita saúde e paz para toda a cidade. Enfim, só coisa boa! Que 2020 seja um ano especial na vida de todos nós. Agradeço a Prefeitura por organizar esta festa tão bonita para a galera de Angra e deixo aqui uma mensagem para vocês: quando a gente entrega nossa vida na mão de Deus e confia, Ele toma conta, de verdade, da gente – destacou Michel Teló no encerramento do show, que foi o seu último de 2019.

Já a noite do dia 30, segunda-feira, foi de muito axé, com o show da cantora Cláudia Leitte. Ela, literalmente, levantou a poeira da Praia do Anil com sucessos como “Caranguejo”, “Amor Perfeito”, “Extravasa” e “Bola de Sabão”. Os antigos e novos hits, como a recém lançada “Perigosinha”, garantiram a animação de milhares de pessoas, que cantaram e dançaram em mais de uma hora e meia de pura performance.

– Eu tenho uma história de amor com Angra dos Reis e hoje tenho a honra de vir aqui para cantar neste show, que é o meu último de 2019. Estou realmente emocionada. Agradeço a Prefeitura e à TurisAngra por terem organizado tudo para que hoje nós pudéssemos estar aqui com segurança, na paz, na alegria, nos divertindo. Tenho certeza absoluta que 2020 vai ser abençoado pra gente. Um beijo carinhoso a cada um – destacou a cantora, agradecendo o carinho que recebeu de Angra dos Reis.

Pensando em economizar dinheiro público, a Prefeitura, por meio da TurisAngra, implantou algumas novidades no Réveillon deste ano, na Praia do Anil. A principal foi a realização de uma licitação para que uma empresa terceirizada explorasse um camarote durante os dias de shows. A outra foi a criação de mais uma praça de alimentação, desta vez no calçadão. Com as duas ações, a Prefeitura de Angra economizou quase R$ 200 mil.

A empresa que ganhou a licitação do camarote ficou responsável por arcar com os custos de dois geradores, 14 tendas da praça de alimentação, os bufês dos camarins, Barco de Imprensa e Barco Madrinha, além do cachê da atração do dia 31 de dezembro. Já a empresa que ganhou o direito de explorar a praça de alimentação, através de chamamento público, ofereceu como contrapartida os recursos para o pagamento da premiação da Procissão Marítima, e assumiu os custos do apoio operacional, lanche, carregadores e bombeiros civis.

– Tivemos um super Réveillon em Angra dos Reis, com um público estimado em 40 mil pessoas durante os shows, na Praia do Anil. Na Vila do Abraão, na IIlha Grande, também tivemos uma hiper programação, com cinco dias de festa. E quem tiver energia, pode emendar na Procissão Marítima e no show do Molejo, que vão acontecer nessa quarta-feira, 1º de janeiro. Enfim, Angra teve programação para todos os gostos, com toda segurança e foi um sucesso – avaliou o presidente da TurisAngra.

VILA DO ABRAÃO

Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, também houve uma grande festa, de sábado (28) a segunda-feira (31), com a apresentação de DJs, e das Banda Ploc, Banda da Ilha, Afrojazz, Tacy de Campos, Coverdose e do grupo Detonautas, que embalou moradores e turistas com canções de rock como “Quando o sol de for”, “Olhos certos” e “Outro lugar”.

BAIRROS

Além de festas da Praia do Anil e na Vila do Abraão, a TurisAngra apoiou a realização de outros eventos, no continente e na Ilha Grande. No continente, houve programação, com o apoio da Prefeitura, na Monsuaba, no Frade, na Vila Histórica de Mambucaba e no Bonfim. Já na Ilha Grande, aconteceram queimas de fogos nas praias do Provetá e em Araçatiba.

A FESTA CONTINUA

Como manda a tradição, o primeiro dia do novo ano foi marcado por uma grande festa em Angra dos Reis: a Procissão Marítima, um dos maiores eventos náuticos do país, organizado pela Prefeitura, por meio da TurisAngra. A concentração aconteceu na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia. O percurso foi até a Praia do Anil, no Centro da cidade. Uma novidade deste ano foi que, depois da chegada dos barcos, a festa vai se transportar do mar para a Praia do Anil, com o show do grupo Molejo.