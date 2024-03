20ª edição da Copa Angra Basquete começa no próximo sábado

Angra dos Reis – A bola vai começar a subir no próximo sábado (16), para a 20ª edição da Copa Angra Basquete. No Adulto, cinco equipes irão participar: Angra Heatwaves (atual campeão), Gil Divers Paraty (atual vice-campeão), CG Sonics (time do Camorim Grande), Angra Heatwaves B e Basket CN (do Colégio Naval). Na categoria Máster +40, serão três times: Paraty Máster, Amigos do Getúlio e ABVRJ Costa Verde. As partidas serão disputadas no ginásio do CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), na Vila Residencial da Petrobras, nas tardes de sábado.

Os representantes das oito equipes participaram na noite desta sexta-feira (8), de uma reunião em plataforma online, e aprovaram a primeira rodada e o regulamento do campeonato. No adulto, a regra definida é de que todos se enfrentam em turno único, classificando-se os quatro primeiros de melhores pontuações, e assim ocorrendo às semifinais e na sequência a final em jogo único. Já na categoria Máster +40, todos jogos entre si em turno e returno, classificando-se os dois melhores em pontuação, que farão os playoffs em melhor de três jogos.

Haverá sempre a cada rodada a folga de uma das equipes na categoria Máster +40 e no Adulto. A Copa Angra Basquete Adulto ganha em definitivo o nome do saudoso Getúlio Telles, enquanto o campeão na categoria Máster+40 vai receber o troféu Paulo Koracakis, mas será transitório, a cada ano a organização vai homenagear um nome. Todos os jogos da competição serão transmitidos pelo YouTube Copa Angra TV, e vai acontecer também o Podcast Crossover durante as partidas no mesmo canal.

Advertisement

1ª rodada da Copa Angra Basquete 2024

Dia 16/03 – sábado – Ginásio do CEPE

12h – Angra Heatwaves x Gil Divers Paraty

14h – ABVRJ Costa Verde x Amigos do Getúlio (Máster +40)

16h – Angra Heatwaves B x Basket CN