22ª Semana Nacional dos Museus, VR terá Mostra de Cinema em entrada franca

Volta Redonda – O Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro e o Clube Foto Filatélico de Volta Redonda, que celebra seu 70º aniversário, produzem a I Mostra Mais VR de Cinema Nacional, com exibição de filmes que estão no circuito alternativo e exibidos em mostras importantes, como as de Rio e São Paulo, como parte da Semana Nacional dos Museus.

A abertura da 22ª Semana Nacional de Museus, na terça-feira (14), contará com a apresentação da Banda e Coral Municipal da FEVRE, às 18h, em meio a duas exposições fotográficas ao ar livre no gramado da instituição: Memórias da Cidade do Aço e 12 Anos do Museu do Trabalhismo de VR.

Entre as atrações da abertura, o Clube Foto irá inaugurar sua nova sala de audiovisual – uma conquista da Lei Paulo Gustavo através de Chamamento Público da SMC / PMVR – com a I Mostra Cine Mais VR de Cinema Nacional e exibição do filme “Marte Um”, às 20h. Este filme, indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2023, retrata sonhos e dramas de um garoto pobre de periferia, que quer se tornar astrofísico e colonizar Marte. A projeção terá legendagem em libras e audiodescrição, como medidas de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs)

A programação completa da Mostra, sob a curadoria de Nides Freitas e Angela do Bem, conta com uma variedade de filmes que exploram temas profundos e reflexivos, com exibições gratuitas, sempre às 19h e também em horários alternativos, de acordo com os agendamentos.

A Mostra Cine Mais VR será encerrada no dia 19 de maio com uma festa, a partir das 12h, incluindo roda de samba, feijoada e a exibição do documentário “Jazz e Samba: Rio de Janeiro e Nova Orleans”, às 15h ,na sala de audiovisual do Clube Foto.

A entrada para todos os eventos da I Mostra Mais VR de Cinema Nacional em Volta Redonda é franca. Além das exibições cinematográficas, o acervo permanente do Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro estará em exposição ao ar livre, permitindo aos visitantes mergulhar na rica história do trabalhismo brasileiro e da cultura local.

Confira a programação:

Dia 15 de Maio: “Sementes – Mulheres Pretas No Poder”, dirigido por Éthel Oliveira e Julia Mariano. O documentário acompanha o movimento político conduzido por mulheres negras no Brasil após a execução de Marielle Franco.

Dia 16 de Maio: “Memória Sufocada”, dirigido por Gabriel Di Giacomo. O documentário mergulha no passado do Coronel Brilhante Ustra, o primeiro militar condenado por tortura no Brasil durante a ditadura militar.

Dia 17 de Maio: “Arábia”, dirigido por Affonso Uchoa e João Dumans. O filme acompanha a história de um jovem que encontra o diário de um operário metalúrgico.

Dia 18 de Maio: “Entre Nós Talvez Estejam Multidões”, dirigido por Aiano Bemfica e Pedro Maia de Brito. O documentário acompanha o cotidiano na ocupação urbana Eliana Silva, em Belo Horizonte.

Dia 19 de Maio: “Samba e Jazz: Rio de Janeiro e Nova Orleans”. O evento será finalizado com este documentário, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica que desafia perspectivas.

O Clube Filatélico e Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro ficam na Rua 19, n° 21, Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ.