CSN tem lucro líquido de R$ 1,13 bi no quarto trimestre de 2019

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 15:24 horas

Volta Redonda – O lucro líquido da CSN no quarto trimestre de 2019 foi de R$ 1,13 bilhão, segundo o balanço apresentado pela empresa nesta quinta-feira, dia 05. Os números mostram uma queda de 36% em relação ao mesmo trimestre de 2018, mas revertem o prejuízo de R$ 871 milhões registrado no terceiro trimestre. A CSN atribuiu o resultado a uma “melhora no resultado operacional, além da reversão de provisões de baixa de IR diferido”.