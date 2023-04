246 pinos de cocaína são apreendidos durante ação policial em Angra

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 14:53 horas

Um homem foi preso por tráfico nos ‘Predinhos da Banqueta’

Angra dos Reis – Um homem foi preso neste domingo ( 30) por tráfico de drogas na localidade conhecida como ‘Predinhos da Banqueta’, em Angra dos Reis, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) localizada no Parque Belém. Após receberem denúncia de atividades do tráfico na região, os agentes fizeram buscas no local e encontraram o suspeito que tentava fugir. Com ele foi apreendida uma mochila com 246 pinos de cocaína. O material e o suspeito foram levados para a 166ª DP, em Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada e o homem permanece à disposição da justiça.