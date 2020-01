28º Batalhão da Polícia Militar tem nova comandante

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 17:42 horas

Troca de comando aconteceu nesta sexta-feira (31), Andréia Campos assumiu no lugar de Luciana de Oliveira, que foi deslocada para o 37º BPM

Volta Redonda- O 28º Batalhão da Polícia Militar de Volta Redonda tem uma nova comandante: tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos assumiu o batalhão na tarde desta sexta-feira (31), no lugar da também tenente-coronel Luciana Rodrigues de Oliveira. Andréia Campos estava à frente do 37º BPM, que será ocupado por Luciana, o batalhão é responsável pelas cidades de Resende, Itatiaia e Quatis.

Luciana de Oliveira foi à primeira mulher a comandar o 28º BPM assim como a sua sucessora Andréia Campos no 37º. A tenente-coronel, Luciana de Oliveira, comentou que durante um ano e um mês que esteve no 28º recebeu apoio dos oficiais e de toda a sociedade. Ela destacou que durante o seu comando pôde aproximar a PM da população.

– Foi um grande desafio ter comandado o 28º BPM, mas eu recebi apoio dos oficiais, e de toda a sociedade civil e tenho certeza que fiz o meu melhor. Nesse período pude me aproximar da população mostrando um lado mais humano dos oficiais, trazendo a sociedade para perto da Polícia Militar com ações nas comunidades junto às associações de moradores e isso nos ajudou até com o aumento de denúncias anônimas e na resolução de casos, tendo os moradores como aliados – disse.

Luciana ao deixar o batalhão informou sobre os números conquistados nas ações que foram efetivadas pelo batalhão em 2019. O 28º BPM ocupa o sétimo lugar no Estado em apreensões de armas. A tenente-coronel informou que no ano passado foram feitas 1.541 prisões, 319 menores apreendidos, 616 cumprimentos de mandados de prisão e 318 armas apreendidas. Em relação à troca de comando Luciana de Oliveira disse que a mudança nos batalhões é normal e faz parte de uma renovação dentro da corporação.

A tenente-coronel Andréia Campos pretende dar continuidade as estratégias adotadas no 37º BPM tendo como parceira a sociedade.

– A parceira que tivemos com a sociedade e com as associações de moradores no 37º BPM deu certo. E pretendo continuar com as ações no 28º, algo semelhante ao que a tenente-coronel Luciana fez. A população é muito importante para nós, essa parceria com todos é fundamental para o nosso trabalho – disse a comandante Andréia Campos.

A tenente-coronel também foi a primeira mulher a assumir o comando no 37º BPM, Andréia Campos comentou que a Polícia Militar é um meio democrático e ter ficado à frente do batalhão foi uma experiência impar. Ela destacou que o 37º atingiu todas as metas no ano passado.

– No último semestre de 2019 a unidade atingiu todas as metas e foi a que mais reduziu homicídios no Estado do Rio. Menos 54,35% de casos – contou, acrescentando que sua expectativa para comandar o 28º BPM é igualmente um desafio.

O delegado adjunto da 93ª DP (Volta Redonda), Rodolfo Atala, comentou sobre a mudança no comando do batalhão.

– As mudanças no comando dos batalhões são normais e de certa maneira trazem uma oxigenação. A comandante Luciana de Oliveira fez um excelente trabalho e as referências da nova comandante estão à altura. Agora é organizar a interação entre a Polícia Militar e Civil para que o resultado aconteça – declarou o delegado.